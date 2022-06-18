為達能源安全與碳中和目標 韓國稱將積極活用核電

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（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）韓國國務總理韓惪洙表示，作為維護能源安全及達成碳中和目標的手段，韓國政府將積極運用核電，昭示新政府廢除去核電政策的方針。

韓聯社報導，韓國總理室今天表示，國務總理韓惪洙在韓國時間17日晚間線上出席由美國總統拜登主持的「主要經濟體論壇」（Major Economies Forum, MEF）網路會議時做以上表示。

韓惪洙在發言時提到，韓國作為國際社會負責任的一員，將為尊重巴黎協定及去年底提出的2030年國家溫室氣體減排目標盡最大的努力。韓國政府去年底敲定在2030年前，較2018年溫室氣體減排40%目標。

他也說，韓國政府將氣候問題視為經濟問題及攸關人民生命安全的國安問題，並為此推動各種政策；並表示「在作為維護能源安全與碳中和目標手段，積極活用核電同時，也將發展結合核電及再生能源的合理能源組合」。

韓惪洙說明，除擴大再生能源、氫能等多樣能源，韓國政府也規劃大幅增加投資小型核能反應爐（SMR）等未來核能技術。

在2030年前，韓國目標普及450萬輛零排放電動車（ZEV），並實施減少農畜產、廢棄物及能源部門的碳排量。

韓國上屆總統文在寅任內推動去核電政策，喊停正在籌備興建的新核電機組，既有機組也不延長使用年限，希望擺脫以核電為主力的能源政策，但遭到相當批評。

保守派國民力量重掌政權後，隨即制定新能源政策，決定重啟新機組建設計畫，延長既有機組壽命，以提高核電占比，徹底與前任政府劃清界線。（編輯：黃自強）1110618