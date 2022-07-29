美經濟連2季萎縮 民眾支出徹底下降凸顯衰退

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國第2季國內生產毛額（GDP）負成長，房市在升息與高通膨削弱企業和消費者支出動能。連2季經濟萎縮已符常見的衰退定義，嚴峻的是第2季還顯示美國國內支出徹底下降。

「華爾街日報」指出經通膨與季節調整，美國商務部今天公布第2季GDP折合年率萎縮0.9%，延續今年第1季負成長1.6%的萎縮格局。報告凸顯出當前美國經濟符合常見的衰退定義—經濟產出連2季萎縮。

美國經濟衰退與否的官方認定者為國家經濟研究局（NBER），其中一項衰退定義為經濟活動顯著下降且整體延續好幾個月。NBER轄下的景氣循環認定委員會（BCDC）考量因素包含就業、產出和家庭收入，但通常是在事實發生很長一陣後才會做出衰退認定。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家奈特利（James Knightley）表示無論美國當前是否已處衰退階段，鑑於美國家戶受到來自通膨、股市和房市低迷等壓力日增，「衰退只是遲早的事」。

「紐約時報」指出對大多數人而言，最直接的感受是成長正放緩、生意萎縮與各家戶正處物價飛漲艱困時期等經濟現實面，而非政府或專家在衰退與否的咬文嚼字。

富國銀行（Wells Fargo）資深經濟學家昆蘭（Tim Quinlan）說：「我們絕對在失去動能中。收入增長處於低標難以跟上通膨步伐，這正是削弱人們消費能力的原因。」

32歲的馬丁（Matthew Martin）是兩個孩子的單親爸爸，現正想方設法撙節，但發現並不簡單。

他用一日遠足代替看電影，但省下的電影票錢又得付油錢。他想賣掉現有房子搬到更便宜處所，但事實證明找到能買得起的新家談何容易，尤其當下抵押貸款利率還節節高升。他也考慮過找份朝九晚五工作，但發現這還得再花4歲雙胞胎的託兒費用。

馬丁說：「老實講，我還真的沒百分百確定今後的打算。」他現在家做糖果餅乾賺點外快，但奶油和雞蛋漲價，此外也因大家都阮囊羞澀，他的糖果餅乾業績也下滑。

當美國今年第1季GDP出現負成長時，一些人還認為這只是偶然，畢竟需求的基本指標仍穩健，不少經濟學家還認為第1季的數據可能最終會上修以顯示適度增長。

第2季負成長雖較和緩，卻更難消除。新屋開建數量驟減、商業投資停滯，採計通膨的稅後收入減少，作為經濟基石的消費支出雖略增，卻是疫情爆發頭幾個月以來最低。

富國投資研究所全球策略師史洛斯柏格（Gary Schlossberg）說：「第2季真的更貼近定義裡的放緩。我們在這季所見盡是國內支出徹底下降。」（譯者：陳亦偉）1110729