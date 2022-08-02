德國拉燃煤電廠解危 氣候目標恐犧牲

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（中央社柏林1日綜合外電報導）德國因配合西方制裁俄羅斯侵略烏克蘭，面臨能源短缺窘境。即便減碳氣候目標恐落空，德國仍準備重啟多座舊的燃煤電廠，聯合內閣的自由民主黨還想讓核電延役。

「華盛頓郵報」報導，貝克斯巴赫（Bexbach）是位於德國西南部薩蘭（Saarland）邦的一個小鎮，當地最後一座燃煤電廠已於10年前關門。但如今廠房設備已修整，電廠經理魯克斯（Michael Lux）眼前的新願景是擴大招人。

魯克斯談著讓貝克斯巴赫轉型、讓當地從「後備」回到「一線」狀態時說：「能被召喚上場的感覺很棒。」到年底入冬前，他預期每月最少能燒10萬公噸燃煤，業界稱德國燃煤電廠又再逢春天。

貝克斯巴赫燃煤電廠重新開張，不過是歐洲各地想擺脫俄羅斯總統蒲亭拿俄國天然氣卡脖子的一例。儘管俄烏戰爭確能讓歐盟加速再生能源發展，但也讓化石燃料回春。

法國、義大利、奧地利、荷蘭全都宣布重啟舊燃煤電廠的計畫，但規模均不比德國；德國允許重啟或再延役兩個冬天的燃煤電廠達21座。這意味德國將不得不從澳洲、南非等地進口更多煤礦，一些專家警告，恢復燃煤恐使德國更難實現氣候目標。

隨蒲亭拿天然氣反擊西方對俄制裁，德國正努力節能，也在急尋替代的發電來源，只可惜選擇有限。擴展再生能源費時，新的液化天然氣接收站尚未完工，德國政府已考慮讓最後3座核電廠在今年底關門大限到期後繼續維持運轉。

德國承諾2030年底前實現80%發電來自再生能源，佔比將是目前的雙倍，並已開始放寬發電風機的核准程序，但部分專家對德國短期內碳排勢必增長感到憂心，認為德國將更難實現2030年時碳排量至少減為1990年水平的65%此一目標。

聚焦氣候變遷非營利機構「艾格拉能源轉型」（Agora Energiewende）德國分區主任穆勒（Simon Mueller）表示，若想達成前述減排目標，發電碳排必須「盡快大幅減少」。但他們估計，重啟或延役燃煤電廠每年會增排2000萬到3000萬噸溫室氣體，相當於德國年排放量的4%。

德國之聲（DW）報導，德國財長林德納（Christian Lindner）昨天警告，天然氣危機恐導致供電短缺，就算聯合政府裡的綠黨反對他也要推動核電延後除役。

在俄國一再向部分歐洲國家斷供天然氣後，林德納呼籲停用天然氣發電。由於此舉勢必衝擊供電，他也說「我們除要避免天然氣危機，也要避免缺電危機」。

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出身親商自由民主黨（FDP）的林德納也再次呼籲讓德國的核電延役到2024年，稱核電「安全且對氣候友善」。德國去年除役3座核電，另有3座預計年底結束時除役；今年德國第一季發電結構，核電廠佔比為6%，天然氣為13%。

林德納的主張遭聯合內閣裡的綠黨開砲，綠黨共同領導人朗格（Ricarda Lang）堅持，他們絕不允許重拾核電，反而前總理梅克爾所屬的基民黨支持核電延役；基民黨目前是最大在野黨。（譯者：陳亦偉）1110802