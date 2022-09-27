全球氣候運動團體要各國加把勁行動 否則法院見

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（中央社巴黎27日綜合外電報導）隨著減碳及環保政策的相關訴訟愈來愈多，氣候運動組織今天發表公開信警告世界各國政府，必須大舉強化因應氣候變遷的作為，「否則會面臨進一步法律行動」。

法新社報導，專家說，從催促政府更努力減少化石燃料汙染所發起的法律行動，到控訴企業推出誤導性的綠色宣傳，與氣候有關的訴訟數量、規模和企圖心都在擴大，針對政府發起的案子也愈來愈多。

根據全球逾20個組織律師簽署的公開信，若各國政府不在11月於埃及夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）舉辦的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約國大會（COP 27）大幅強化氣候行動，訴訟還會更多。

他們在信中說：「敬告全球政府：遲不行動會導致人命損失。現在必須強力行動，以保護人民和地球。」

「再讓我們失望，我們就繼續上法院要求究責。」

這些組織表示，從荷蘭到巴西，他們已在全球提出80件以上的法律案件以「迫使」政府行動；他們還警告，全球「正處於史上最嚴重的跨世代侵犯人權行為邊緣」。

英國倫敦政經學院（LSE）的「葛拉漢氣候變遷和環境研究所」（Grantham Research Institute）今年研究發現，自1986年以來，共約有2000件氣候相關法律案件，近1/4是在2020年初之後展開。

研究還發現，自2005年以來，約80件案子是針對國家或地方政府提出，2021年更提出了創紀錄的30件新案。

這類案件中，最成功的或許是環保團體Urgenda在2019年於荷蘭法院取得的里程碑式勝訴，當時政府下令在2020年底前削減至少25%的溫室氣體排放量，這個目標大致達成。

不過，法律裁定是雙向的。今年6月，美國最高法院裁定，政府的環境主管機關不能廣泛限制溫室氣體排放。

運動人士說，隨著政府加速捨棄化石燃料，能源企業愈來愈頻繁地轉向國際仲裁來收回投資。

目前地球已比工業化之前的水準升溫攝氏近1.2度，導致更密集的氣候極端事件，例如危險的熱浪和洪災。

各國在2015年巴黎氣候協定中，同意將升溫幅度至少控制在攝氏2度以內，最好是在更安全的1.5度以內。

但聯合國環境規劃署（UN Environment Programme）曾表示，即使將全球減排溫室氣體的最新承諾納入考量，世界仍正朝升溫2.8度的方向前進。（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1110927