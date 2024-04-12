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龐貝遺址出土宴會廳 精美壁畫展現古羅馬中上階級生活

2024/4/12 19:39（4/12 20:37 更新）
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古羅馬城市遺址龐貝最近新挖掘出土一座宴會廳，黑色牆面畫有希臘神話場景。（圖取自twitter.com/pompeii_sites）
古羅馬城市遺址龐貝最近新挖掘出土一座宴會廳，黑色牆面畫有希臘神話場景。（圖取自twitter.com/pompeii_sites）
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（中央社羅馬11日綜合外電報導）負責管理維護古羅馬城市遺址龐貝（Pompeii）的義大利龐貝考古公園今天宣布，最近新挖掘出土一座宴會廳，黑色牆面畫有希臘神話場景，古羅馬人曾在此舉行燭光宴會。

宴會廳的壁畫保存狀況極為良好，上面描繪希臘神祇阿波羅（Apollo）試圖引誘特洛伊（Troy）女祭司卡桑德拉（Cassandra），以及特洛伊的海倫（Helen）與巴里斯（Paris）相會場景，這場會面後來引發了特洛伊戰爭。

法新社報導，龐貝考古公園負責人祖赫特里格爾（Gabriel Zuchtreigel）透過聲明表示，這些神話中的情侶能為參加宴飲的人提供話題，讓他們暢聊過往與現今的生活。

祖赫特里格爾指出，宴會廳的牆壁塗成黑色，是為了掩飾油燈產生的煙霧燻黑牆面。

他還說，古羅馬人於日落後會聚集在此舉行盛宴，燈光閃爍下壁畫的圖像似乎會動起來，幾杯葡萄酒下肚後更是如此。

這座長約15公尺、寬約6公尺的宴會廳相當寬敞，龐貝考古公園園方提到，它展現出古羅馬中上階級私人住家的「高生活水準」。

將近2000年前，義大利維蘇威火山（Vesuvius）於公元79年爆發，導致附近的龐貝城毀滅。然而在火山灰及岩屑覆蓋下，迄今許多建築幾乎得以保有當年的原貌。

這座宴會廳的白色馬賽克地板，同樣幾乎完好如初。

讓宴會廳得以重見天日的挖掘工作，還另外發現了一間麵包店、一家洗衣店以及客廳有華麗壁畫的民宅。

龐貝不僅被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產，也是義大利第2大觀光景點，造訪人數僅次於羅馬競技場（Colosseum）。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130412

宴會廳的白色馬賽克地板幾乎完好如初。（圖取自twitter.com/pompeii_sites）
宴會廳的白色馬賽克地板幾乎完好如初。（圖取自twitter.com/pompeii_sites）
#考古
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