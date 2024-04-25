紀念失蹤逾28年班禪喇嘛生日 流亡藏人要求中共放人

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（中央社記者林行健達蘭薩拉25日專電）今天是第十一世班禪喇嘛35周歲生日，這位藏傳佛教第2大精神領袖自從於1995年被中國官方帶走之後，迄今下落不明。流亡印度的藏人今天為他舉辦生日紀念活動，要求中共立即放人。

班禪喇嘛35周歲生日紀念活動在印度北部山城達蘭薩拉（Dharamsala）的大昭寺舉行，藏人行政中央（CTA）司政邊巴次仁（Penpa Tsering）、愛沙尼亞國會西藏支持小組主席瑞德（Juku-Kalle Raid）一行、印度札什倫布寺住持熹嘉仁波切（Zeekgyab Rinpoche）等人出席。

數百名流亡印度藏人、外國觀光客也到場為班禪喇嘛祈願，許多人手上拿著班禪喇嘛幼時的照片。

邊巴次仁致詞時說，班禪喇嘛失蹤迄今已29年，即使聯合國、多國政府以及人權組織多次要求中共放人，但中共充耳不聞，並拒絕外界探視以確認他的情況。

他要求中共當局釋放班禪喇嘛，並表示流亡藏人會持續爭取國際社會對這項努力的支持。

活動上，與會貴賓展示了班禪喇嘛拼圖，之後舉行為班禪喇嘛切蛋糕的儀式。

瑞德在紀念會後的記者會上，譴責中共罔顧人權，綁架班禪喇嘛，並威嚇包括台灣在內的週邊國家，呼籲歐洲與美國聯手必須削弱中國，讓中國停止惡霸行徑。

藏傳佛教第11世班禪喇嘛，俗名更登確吉尼瑪，生於1989年4月25日。他在6歲時被第14世達賴喇嘛認定為11世班禪喇嘛，但不久後就聯同家人被中國官方帶走，至今音訊全無。

當時班禪喇嘛為6歲，流亡藏人形容他是「全球最年輕的政治犯」。

北京當局於1995年11月29日另行指定堅贊諾布為11世班禪喇嘛，同年12月8日正式接受官方頒授金冊，但海外多數藏人及不少藏傳佛教界人士並不承認其地位，仍尊奉更登確吉尼瑪為正宗的11世班禪喇嘛。

達賴與班禪是藏傳佛教格魯派的兩大活佛系統，在藏傳佛教當中被視為太陽與月亮。（編輯：陳承功）1130425

流亡印度的藏人25日在山城達蘭薩拉為第十一世班禪喇嘛舉行35週歲生日紀念活動，並要求中共立即放人。圖為一名藏族婦女手持班禪喇嘛幼時的照片。中央社記者林行健達蘭薩拉攝 113年4月25日