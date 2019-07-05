桃園殺妻分屍案判死 法官：若判無期違背正義

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園市男子陳登科去年5月在桃園區住家內，因為離婚財產分配與妻子簡美珠發生爭執，忿而拿刀殺妻分屍。桃園地方法院今天依殺人罪等，判處陳登科死刑，褫奪公權終身。

桃園地方法院下午一審宣判，陳登科依家暴殺人、毀損屍體罪，合併後判處死刑、褫奪公權終身。

桃園地院調查陳登科案情後送交精神鑑定，結論是「無足夠證據顯示，陳在案發時，受精神疾病及心智缺陷影響，導致其辨識行為違法或依其辨識而行為能力，有顯著降低，或是達到不能之程度」。2人子女也指證，父親能與人正常溝通，並無心智方面問題。

判決書指出，「廢除死刑雖為我國成文法所設目標」，然目前為止仍是「目標」，陳登科犯案手法兇殘，毫無悔意，沒有值得同情之處。

陳登科雖殺害一人，若僅科處無期徒刑，不足以評價他兇惡犯罪的罪責，已違背正義，加上他剝奪結褵數十年的配偶生命，重創婚姻與家庭親子制度，讓子女等家屬承受重大悲痛打擊，若未受等值應報，罪刑實難均衡。

檢方起訴表示，68歲的陳登科與69歲的簡美珠曾於1987年結婚，育有一子一女，雙方在2016年離婚後，卻又於2017年8月登記結婚但未同住，陳登科認為，簡美珠在離婚時曾答應給予一半財產，但因遲遲沒有履行，而對妻子心生不滿。

去年5月25日上午10時許，陳登科打電話要求簡美珠到他的住處，陳登科更因離婚財產分配跟簡美珠發生爭執，陳登科在盛怒之下，進入廚房拿出料理刀朝妻子頭部揮砍，在簡美珠不支倒地後，陳登科再用手摀住簡美珠口鼻致死。

陳登科還將遺體拖進浴室，並持料理刀、鐵鎚，將遺體肢解成7大塊，再裝入塑膠袋或塞入塑膠整理箱後灑上石灰粉防臭。陳登科還取出遺體所有臟器分別裝入塑膠袋中，放進冰箱冷凍櫃內或房內麻布袋。

最後因2人女兒找不到母親察覺有異，前往陳登科住處找人時，發現裝有異物的袋子，因為懷疑簡美珠已遇害，便提著袋子前往派出所報案，袋子打開看到是簡美珠的頭顱，整起案件才曝光。（編輯：李錫璋）1080705