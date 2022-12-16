北檢遭侵入掛黨旗 民進黨：嚴厲譴責意圖汙衊行為

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台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領助理費案，傳出有人在北檢升掛民進黨旗。圖為台北地檢署外觀。（圖取自google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者溫貴香台北16日電）台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領助理費案，傳出有人在北檢升掛民進黨旗，民進黨今天嚴厲譴責意圖汙衊民進黨與司法檢調機關的行為，呼籲警方儘速偵辦，查明真相，勿讓有心人士操作訊息誤導視聽。

台北地檢署偵辦民眾黨新任新竹市長、立委高虹安詐領助理費案，昨天漏夜偵辦，高虹安上午5時10分由檢察官諭知以新台幣60萬元交保候傳。下午北檢竟遭不明人士侵入，於頂樓懸掛國旗處上方，再加掛一面民進黨旗。

民主進步黨發言人林靜儀晚間表示，民進黨對於任何司法調查案件，一向秉持尊重司法調查權，勿枉勿縱。對於有不明人士疑似於北檢懸掛黨旗，意圖汙衊民進黨與司法檢調機關，民進黨呼籲警方儘速偵辦，查明真相，勿讓有心人士操作訊息誤導視聽，並對這樣的行為予以譴責。（編輯：林興盟）1111216