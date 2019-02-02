台灣少子又高齡 工作年齡人口占比10年新低

觀察近10年人口結構趨勢，內政部指出，65歲以上老年人口比率因平均壽命增長逐年上升，由10.43%升至14.56%。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北2日電）內政部今天公布107年底工作年齡人口占比為72.52%，占總人口比率創近10年新低，顯示扶老負擔加重。對照國發會去年預估，人口紅利2027年將消失，更凸顯台灣少子化與高齡化問題嚴重。

內政部今天表示，截至107年底，我國戶籍登記人口為2358萬8932人，其中15到64歲的工作年齡人口為1710萬7188人，占總人口的72.52%，為近10年新低。而老化指數自前年2月起破百後，去年底攀升至112.64。

根據內政部統計資料表示，截至107年底，我國戶籍登記人口為2358萬8932人，其中15到64歲者計1710萬7188人，占總人口的72.52%；65歲以上者343萬3517人，占14.56%；0到14歲者有304萬8227人，占12.92%。

觀察近10年人口結構趨勢，內政部指出，0到14歲的幼年人口比率受少子化影響，由97年底的16.95%逐年下降至107年底的12.92%，10年間減少4.03個百分點；65歲以上老年人口比率因平均壽命增長逐年上升，由10.43%升至14.56%，10年內增4.13個百分點；而工作年齡人口比率則由72.62%升至101年底的74.22%高峰後，逐年下降至107年底的72.52%，為近10年新低。

另外，內政部表示，老化指數由97年底61.51逐年上升至106年2月起破百後，107年底續攀升至112.64，代表意義為每百名幼年人口所當老年人口為112.64人，指數10年來增51.13。

關於老化指數，內政部說明，老化指數是老年人口對幼年人口的比，當老年人口大於幼年人口時，指數會大於100。

內政部指出，107年底老化指數低於100的縣市有新竹市（69.34）、新竹縣（75.47）、桃園市（75.72）、台中市（84.06）及連江縣（96.07），其餘縣市皆超過100，並以嘉義縣（202.38）最高、南投縣（158.46）次之、雲林縣（157.20）居第3。（編輯：楊凱翔）1080202