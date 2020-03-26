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政院通過退休儲金條例 農民可按月領退休金

最新更新：2020/03/26 14:07
行政院會26日通過「農民退休儲金條例」草案，設立農民退休儲金個人專戶，農民年滿65歲時，可按月請領退休儲金。（中央社檔案照片）
行政院會26日通過「農民退休儲金條例」草案，設立農民退休儲金個人專戶，農民年滿65歲時，可按月請領退休儲金。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中、顧荃台北26日電）行政院會今天通過「農民退休儲金條例」草案，設立農民退休儲金個人專戶，農民年滿65歲時，可按月請領退休儲金。依農委會試算，以基本工資為基準，30歲農民提繳35年可月領新台幣2.6萬元。

為提升農民退休生活保障，行政院會今天通過「農民退休儲金條例」草案，由農委會推動農民退休金制度。農民退休生活保障水準將由老農津貼，提升為老年農民福利津貼，加上農民退休儲金。將函請立法院審議。

行政院長蘇貞昌在會中裁示，為健全農民社會安全制度，提高農民年老後的經濟生活保障，政府在現行老農津貼每月新台幣7550元的基礎上，進一步建構農民退休金制度，讓有意願儲蓄退休儲金的農民，能與其他行業同樣享有適當的生活水準，照顧農民退休安養生活。

蘇貞昌指出，草案有助鼓勵農民儲蓄養老，讓農民與政府共同提繳退休儲金，如從30歲起月繳約1400元，65歲退休預估可月領2萬6000元，攸關廣大農民的福祉，請農委會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

農委會輔導處處長陳俊言在行政院會後記者會中表示，農民退休儲金是參照「勞工退休金」制度，設立農民退休儲金個人專戶，由農民與政府共同按月提繳至該個人專戶。農民於年滿65歲時，可依個人專戶累積的本金及收益，按月請領退休儲金。

陳俊言指出，依目前老農津貼每月7550元，每4年依消費者物價指數（約4%）調整1次；勞工每月基本工資2萬3800元，每年平均調升2%，基金收益3%，平均餘命20年，及農民提繳6%的條件設算，40歲提繳25年的農民，「老農津貼」加上「退休儲金」可月領1.8萬元，30歲提繳35年的農民可月領2.6萬元。

陳俊言表示，政府建構「老年農民福利津貼」加上「農民退休儲金」雙層式老年農民經濟安全保障制度，將可使農民年老後能與其他行業退休人員一樣，享有適當的生活水準保障，並鼓勵年輕人投入農業生產，調整農業勞動力結構，間接促使老農安心退休離農及活絡農地利用。

農委會副主委陳添壽指出，初步推估開始實施時會有6萬多人參與，往後推15年，將會有12萬多人參與，由於參與農保的人數每年都有下降趨勢，現在辦理農民退休儲金制度，就是希望讓農業人力補充有保障，讓年輕人可以投入農業。

陳添壽表示，希望立法院能支持並儘速通過，也將在法案三讀後的6個月內完成子法修訂、電腦系統準備工作等，希望可在明年元旦起實施。（編輯：張均懋）1090326

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