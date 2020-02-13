糞便測出活新冠病毒 中國：消化道傳播待研究

（中央社記者林克倫北京13日電）廣東研究團隊從武漢肺炎重症患者的糞便，分離出活的新型冠狀病毒，中國官方下午回應說，發燒、乾咳仍是最重要臨床表現，呼吸道和接觸是主要傳播途徑，消化道傳播仍有待研究。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

中國呼吸疾病國家重點實驗室副主任趙金存今天在廣東省召開的疫情防控記者會上透露，研究團隊在P3實驗室裡，從廣東中山大學附屬第五醫院一例重症感染患者糞便樣本，分離出活的冠狀病毒。「有公共衛生意義，可以指導政策制定」。

對此，中國國家衛生健康委員會發言人、宣傳司副司長米鋒下午在國務院聯防聯控機制記者會上主動解釋說，從患者糞便中分離出病毒，「不意味著主要傳播途徑發生變化」。

他指出，部分病例的早期症狀有腹瀉等胃腸道症狀，患者糞便標本出現核酸檢測陽性或分離出病毒，顯示感染新冠病毒後，病毒在消化道內也可以增殖。

米鋒表示，再透過對病例臨床表現分析發現，不管患者消化道症狀是初發症狀、還是併發症狀，發燒、無力、乾咳仍然是最重要的臨床表現。

他強調，糞便中分離出病毒，「不意味著該病主要傳播途徑發生變化」，仍是以呼吸道和接觸傳播為主，消化道的傳播（包括糞口傳播），在所有傳播途徑的作用和意義，仍需進一步觀察和研究。

南方日報報導，趙金存在記者會表示，「這個發現不是偶然，今天李蘭娟院士團隊也有類似發現」；患者糞便中存在活的新型冠狀病毒是一個現象，顯示新冠病毒傳播可能有新途徑，「但是否會造成人與人之間傳染，還要進一步研究」。（編輯：翟思嘉）1090213