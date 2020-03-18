研究：A血型較易感染武漢肺炎 O型較不易

（中央社台北18日電）陸媒報導，醫學類論文預印本（preprint）網站medRxiv於16日刊登一篇研究論文指出，血型與武漢肺炎的易感性存在關聯，A型相對較易感染且死亡風險更高，O型相對較不易感染。

澎湃新聞報導，這篇研究論文由中國大陸8家大學、醫院科研機構共同發表，研究樣本來自武漢和深圳的3家醫院的2019冠狀病毒疾病患者，分別是：武漢市金銀潭醫院的1775例；武漢大學人民醫院的113例；深圳市第三人民醫院的285例。

在武漢市3694名正常人中，A、B、AB和O型的占比分別為32.16%、24.90%、9.10%和33.84%。而在武漢市金銀潭醫院的1775名患者中，A、B、AB和O的占比為37.75%，26.42%，10.03%和25.80%。

研究指出，患者中A型的比例顯著高於正常人群，前者為37.75%，後者為32.16%。O型患者比例則顯著低於正常人群，前者為25.80%，後者為33.84%。

武漢大學人民醫院和深圳市第三人民醫院的398名患者也觀察到相似的分佈模式。分析結果顯示，A型的感染風險顯著升高（OR值為1.20；95%信賴區間CI為1.02-1.43，P=0.02）。與A、B、AB血型相比，O型的傳染病風險顯著降低（OR為0.67；95%CI為0.60-0.75，P <0.001）。

此外，武漢市金銀潭醫院的1775名患者，有206例死亡。在死亡患者中，A、B、AB和O血型的比例分別為41.26%、24.27%、9.22%和25.24%。與非O型組相比，O型血死亡風險更低，OR為0.660（95%CI 0.479-0.911，P=0.014）。相反，與非A組相比，A組的死亡風險更高，OR為1.482（95%CI 1.113-1.972，P=0.008）。

研究並指出，ABO血型分布並沒有明顯的性別和年齡偏向。

這項研究發現，ABO血型對2019冠狀病毒感染表現出不同的關聯風險。具體而言，A型與風險增加有相關性，而O型與風險降低有相關性，因此證明ABO血型是2019冠狀病毒敏感性差異的生物標誌物。

論文稱，這些發現與先前研究中發現的ABO血型相似的其他冠狀病毒感染風險模式一致。比如，此前有研究顯示香港的SARS病毒感染易感性與ABO血型有關。

不過論文同時提到，上述假設將需要直接研究來證明。ABO血型對COVID-19的易感性可能還存在其他機制，需要進一步研究加以闡明。

medRxiv也表示，這篇論文尚未經過同業評議，不應用於指導臨床實踐。

這篇論文由8家科研機構共同發表，分別是：南方科技大學、深圳市第三人民醫院（南方科技大學第二附屬醫院）、武漢市金銀潭醫院、武漢大學人民醫院、中國醫學科學院阜外醫院、華東師範大學、武漢大學中南醫院、上海交通大學。

通訊作者為南方科技大學醫學院首任院長、講席教授邢明照；南方科技大學醫學院科研辦公室主任、講席教授王鵬；上海交通大學生命科學技術學院研究員楊廣宇；武漢大學中南醫院院長、雷神山醫院院長王行環等。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090318