2022對台工作 國台辦：推進統一進程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，2022年對台工作的落腳點都是在扎實推動兩岸關係和平發展、融合發展以及「推進祖國統一」進程上。

綜合官方人民網等陸媒報導，中國國務院台灣事務辦公室上午在北京舉行春節前最後一場例行記者會，朱鳳蓮在回答兩岸關係議題時，作了上述回應。

中共中央2022年對台工作會議昨天在北京舉行。朱鳳蓮表示，當前，台海方向風險挑戰和不確定不穩定性增多，中國大陸將根據對台工作會議部署，堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決遏制外部勢力干涉，以及扎實推動兩岸關係和平發展、融合發展，「推進祖國統一進程」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她隨後也在回答媒體時指出，「民進黨當局頑固堅持『台獨』立場，勾連外部勢力謀『獨』挑釁，這是威脅台海和平穩定，導致兩岸關係緊張動盪的根源。

朱鳳蓮指出，「針對『台獨』分裂活動和外部勢力干涉，我們必須採取一切必要行動，捍衛國家主權和領土完整，維護台海和平穩定，維護兩岸同胞共同利益」；2022年對台工作的落腳點都是在扎實推動兩岸關係和平發展、融合發展，「推進祖國統一」進程上。（編輯：周慧盈）1110126