拉高疫苗接種率 中國專家提恢復正常生活4條件

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（中央社台北22日電）中國COVID-19本土疫情急速升溫，民眾卻開始質疑「動態清零」策略。中國抗疫專家梁萬年表示，當病毒的致病力和傳播力趨弱，疫苗及藥物更有效、海外國家疫情緩和，才有條件討論復常。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入第3年，中國繼續嚴防嚴控，但越來越多民眾對動輒封城或密集式大規模強制檢測感到疲累及質疑。

中國國家衛生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組長梁萬年接受央視訪問時表示，病毒變異株Omicron傳播速度特別快，如果不採取干預措施，感染人數會指數式上升。

Omicron仍會導致一定的重症率和死亡率，如果感染人群基數大，尤其是老年人及慢性病患者等，死亡人數和重症人數增多，勢必對醫療需求產生壓力。

他表示，海外一些國家選擇「躺平」，這是因其有兩種免疫並存，分別是通過自然群體感染免疫和主動接種疫苗免疫。但中國當前疫苗接種率，特別是全程和加強針的接種率還不完全高，不足以構成堅固的免疫屏障，所以必須堅持動態清零不動搖，「這也是我們的一個時間窗口」。

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對於民眾何時可以恢復正常生活，梁萬年提到4條件。他說，希望病毒變異株的致病力及傳播力越來越弱，對人的健康危害和生命威脅越來越小；加強疫苗接種，且疫苗更有效，預防重症和死亡的能力更高，甚至可以防止感染。特效藥更有效，早期就可把病情阻斷；海外國家疫情降溫，使中國的外防輸入壓力變小。

他強調，要綜合這些方面才能討論什麼時候調整防疫策略、什麼時候可以回歸正常生活。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110322