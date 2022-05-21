中國學者撰文批防疫政策 遭鍾南山基金會撤資格

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（中央社台北21日電）中國病毒學專家常榮山日前在外媒撰文呼籲調整封控措施，被廣東省鍾南山醫學基金會以擅用基金會名義為由，撤銷顧問資格。這篇文章刊登日，恰逢中共宣示要與懷疑防疫方針言論鬥爭之時。

綜合香港明報和星島日報報導，廣東省鍾南山醫學基金會12日發出通告，稱擔任基金會專家顧問的常榮山未經同意，就以「鍾南山醫學基金會入庫專家」名義，在新加坡聯合早報發表題為「常榮山：中國冠病甲類控制該修改了」的文章。

通告稱，這嚴重損害基金會聲譽及形象，決定撤銷常榮山的專家顧問資格。

鍾南山醫學基金會是在中國工程院院士鍾南山支持下，經廣東省民政廳批覆成立的非公募基金會。

不過據明報的查證，20日聯合早報網站上的這篇文章作者身分，顯示為武漢大學分子病毒學碩士、流行病現場調查專家，並非鍾南山基金會的頭銜。

報導又稱基金會官網曾貼出這份公告後撤下。基金會和常榮山則未回應明報的查證。

明報表示，常榮山這則文章刊登於5月5日。同一天，中共總書記習近平在中共中央政治局常委會中表示要毫不動搖堅持「動態清零」，「堅決同一切歪曲、懷疑、否定我國防疫方針政策的言行作鬥爭」。

據報導，常榮山這則文章表示，中國政府在2020年1月20日將COVID-19納入傳染病，並定為「乙類管理、甲類控制」，而「甲類控制」對正常生活按下暫停鍵，是不得已的全社會封控方式。

文章表示，中國目前的「甲類控制」是分為封控、管控和防範區的「三區封控」，這造成城區人流物流被嚴重阻遏。省級城市或縣，在只發現幾例病例的情況下也實施「三區封控」，實際效果是「封城」。

文章說，黑龍江省的綏芬河已封城60天，雲南瑞麗狀況也類似。而近期上海疫情的「次生災害，很難用數據統計」。

文章認為，衛生行政部門對封控有法定調整義務，若不及時調整將違法。並提議中國衛健委及早召集流行病學等領域專家，對COVID-19造成的危害、防控成本等召開研討會，修改「甲類管理」，探討永續的防控模式，應對未來變異株可能的低烈度流行，在保護生命、維護正常生計間找到平衡。（編輯：沈朋達）1110521