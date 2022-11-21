中國疫情籠罩消費疲弱 專家：封控限縮消費場景

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（中央社記者李雅雯上海21日電）中國消費活力仍在COVID-19疫情籠罩中掙扎，專家分析，消費放緩不全然出於民眾收入增加速度下降，主因為短期內食品價格上升，還有封控政策使得消費場景、社交活動受限。

中國人民大學國家發展與戰略研究院副教授、中國宏觀經濟論壇（CMF）成員鄒靜嫻在CMF論壇發布「疫情下的中國消費：現狀、成因及未來走勢」報告時作上述表示，界面新聞21日刊載報告內容。

鄒靜嫻表示，民眾收入增加速度下降不是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生後消費疲弱最主要原因，根據相關係數研究，主因分別為短期內食品價格上升，另還有疫情帶來消費場景受限，這和管控政策有關。

她指出，「能不能」消費和消費場景、社交圈子有關；「願不願」消費則是關於消費者信心，消費疲軟也和居民看淡未來、就業有關。這波疫情對於低收入群體衝擊尤其大，因為高接觸類型服務業受到影響最大，其所需門檻技能也較低，收入也偏低。

鄒靜嫻指出，疫情遲早會過去，伴隨疫情消退的問題可視作短期問題，例如，因為接觸風險帶來的消費疲弱，這可以在疫情獲得控制後得到解決；收入和信心問題、收入分配惡化問題、中小企業退出和自動化替代等問題則需要政策長期關注。

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她建議，在政策面上，一定要提高疫情防控精準性，不管是接觸類消費疲弱還是居民消費增速放緩等問題，皆有賴於疫情防控政策的精準性。

她認為，泛泛的促進消費政策沒有什麼用處，各部門應該盡快推出有針對性的行業政策，例如，目前表現較差的是文娛旅遊、交通通訊、家用設備等業務類別，以家用設備業來說，可以考慮推行綠色家電、以舊換新補貼等措施。（編輯：陳沛冰）1111121