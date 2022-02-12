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人間國寶在金門 莊西勢翁水千傳習計畫啟動

2022/2/12 16:40（2/12 17:01 更新）
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19名熱愛傳統建築修復者12日在金門依循古禮，向「人間國寶」莊西勢（坐者左）和翁水千（坐者右）行拜師禮，將展開近半年的土水修造（瓦作）、大木作技術傳習課程。中央社記者黃慧敏攝 111年2月12日
19名熱愛傳統建築修復者12日在金門依循古禮，向「人間國寶」莊西勢（坐者左）和翁水千（坐者右）行拜師禮，將展開近半年的土水修造（瓦作）、大木作技術傳習課程。中央社記者黃慧敏攝 111年2月12日
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（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）19名熱愛傳統建築修復的學員，今天依循古禮向金門「人間國寶」莊西勢和翁水千行拜師禮，展開近半年的土水、大木作保存技術傳習課程，共同留存並發揚金門傳統建築維護技術。

拜師儀式在金門文化園區博學館舉行，學員向2名國寶三鞠躬後，由學員代表奉茶、行禮，完成簡單儀式。金門縣文化局副局長洪蘋萱致詞表示，感佩2名技術保存者畢生的成就，也勉勵學員珍惜傳習課程，未來能為金門古蹟、歷史建築的修復作出貢獻。

19名學員中，有5人從台灣跨海來金「取經」。來自台南的陳頤侖已擁有傳統泥作和瓦作2張匠師執照，他告訴記者，金門傳統建築保存較為完善，傳建修復的精髓在金門，所以來金門「以工代訓」，一方面參加課程，同時也參與古厝修復工作。陳頤侖的妻子蔡淑美也「夫唱婦隨」，前來學習。

金門本地營造業第2代、27歲的陳亮宇受訪表示，因為參與老家修復，看到從幾近倒塌毀壞到修復成美麗的古厝，激起更深入學習傳統建築修復技術和知識的動力。此外，金門在地小木作師傅李錫福也來當學員學習大木作，並將在課程中授課。

同為85歲的莊西勢與翁水千，共同在民國105年獲得文化部「重要保存技術及保存者」（俗稱「人間國寶」）殊榮，106年並成為第2屆金門文化獎得主。他們受訪表示，很高興看到這麼多人學習傳統建築修復，願意傾囊相授。

莊西勢擅長尺寸規劃、砌牆鋪地、抹壁蓋瓦、作脊等土水、瓦作技術，專司宮廟、祠堂及一般傳統民宅；翁水千專精於宗祠、宮廟、傳統宅第的大木匠師，兼做小木作，對於空間規劃設計及寸白禁忌尤為熟稔。

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國立台灣師範大學東亞學系教授江柏煒表示，文化部文化資產局啟動「重要土水修造技術（瓦作）莊西勢保存者及重要大木作技術翁水千保存者傳習計畫」，由他和國立金門大學建築學系教授劉華嶽共同主持，除邀請2名國寶授課指導外，執行團隊包括莊水盛、陳榮文、李榮利、李錫福、詹智匡、陳成基、林志斌、翁沂杰等熟悉傳統建築營造和地方文史的工作者。

江柏煒表示，瓦作和大木作傳習課程時數分別規劃為320小時，共同學科課程20小時，每個工項須接受320個小時的學科與術科操作課程。整個傳習時間從2月中旬至6月底，實作課程將以文化園區及古寧頭北山頹屋2處場域進行。（編輯：郭諭儒）1110212

金門「人間國寶」莊西勢和翁水千傳習計畫登場，熱愛傳統建築修復的學員們12日依循古禮拜師，準備展開近半年的土水修造、大木作技術傳習課程，其中有5人是跨海到金門當地學習。中央社記者黃慧敏攝 111年2月12日
金門「人間國寶」莊西勢和翁水千傳習計畫登場，熱愛傳統建築修復的學員們12日依循古禮拜師，準備展開近半年的土水修造、大木作技術傳習課程，其中有5人是跨海到金門當地學習。中央社記者黃慧敏攝 111年2月12日
金門「人間國寶」莊西勢（坐者左）和翁水千（坐者右）的土水修造（瓦作）、大木作技術傳習計畫12日在金門正式啟動，學員行禮奉茶，向兩人拜師學藝。中央社記者黃慧敏攝 111年2月12日
金門「人間國寶」莊西勢（坐者左）和翁水千（坐者右）的土水修造（瓦作）、大木作技術傳習計畫12日在金門正式啟動，學員行禮奉茶，向兩人拜師學藝。中央社記者黃慧敏攝 111年2月12日
文化部文資局主辦「重要土水修造技術莊西勢保存者及重要大木作技術翁水千保存者傳習計畫」，12日在金門縣文化園區展開，人間國寶莊西勢（左2）與翁水千（右2）出席接受學員拜師 。中央社記者黃慧敏攝 111年2月12日
文化部文資局主辦「重要土水修造技術莊西勢保存者及重要大木作技術翁水千保存者傳習計畫」，12日在金門縣文化園區展開，人間國寶莊西勢（左2）與翁水千（右2）出席接受學員拜師 。中央社記者黃慧敏攝 111年2月12日
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