迎接博物館日 逾50間博物館、文化館祭優惠

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文化部13日舉行2022國際博物館日啟動記者會，部長李永得（前右3）出席宣傳系列活動，並表示在5月18日國際博物館日當天，全台超過50間博物館和地方文物館將開放免費入場或提供門票優惠。中央社記者王騰毅攝 111年5月13日

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（中央社記者王寶兒台北13日電）迎接將在18日登場的國際博物館日，全台超過50間博物館和地方文化館，將在當天開放大眾免費入館或提供門票優惠。文化部長李永得今天表示，歡迎大、小朋友前往參觀。

國際博物館協會（ICOM）自1977年起將5月18日訂為國際博物館日，今年文化部同教育部、國立故宮博物院、中華民國博物館學會及台灣博物館文教基金會合作，串聯全台博物館及地方文化館響應，今天在國立台灣博物館南門園區舉辦啟動記者會。

今年國際博物館日的主題為「博物館的力量」（The Power of Museums），李永得致詞表示，博物館蘊含有知識、歷史、文化等3個無與倫比的力量，3個力量加起來足以翻轉世界。過去博物館的力量被嚴重低估，而近年國內博物館透過各種形式合作，展現博物館重要性。

李永得舉例，像是近年中央研究院數位文化中心與國內44家博物館、文化與典藏機構共同推動「開放博物館」計畫，目前已有高達62個線上展覽，讓民眾無需移動群聚，就可以盡覽各家精彩內容。

李永得表示，博物館也積極與國際連結，2019年京都舉辦的國際博物館協會大會，共有60多名博物館相關領域人員於大會參與，今年也將再度由中華民國博物館學會帶隊前往布拉格舉辦的大會，推廣台灣博物館的力量。

響應國際博物館日的主題，文化部串聯多間博物館推出「博物館X科技」和「台灣國寶」影片，領觀眾一窺博物館如何透過科技結合典藏及研究，同時推出博物館線上展覽網站，蒐羅國立台灣歷史博物館、國家人權博物館、台博館等多館線上展覽。

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教育部終身教育司副司長顏寶月說，教育部的博物館、圖書館，近年致力推動智慧博物館，透過圖書館知識歷程紀錄、結合12年課綱的教學服務平台等，讓學生及民眾可自主學習，使博物館成為終身學習的重要場域。

故宮博物院處長徐孝德提到，故宮透過與醫院、安養中心等合作，實踐博物館關懷的力量、健康的力量；推動國內、國際文化觀光，以及發展數位商品NFT，發揮產業的力量；此外，與國際博物館的連結合作、簽訂MOU，則發揮了最柔性的外交力量；而各種數位科技的運用、跨域的合作，則更顯示博物館的力量越來越強大。（編輯：張芷瑄）1110513