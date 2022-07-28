哈利波特9月重返音樂廳 帶來滿滿回憶殺

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）電影「哈利波特」系列21年來深受大、小影迷喜愛，台灣也於9月推出「哈利波特：消失的密室」以及「哈利波特：阿茲卡班的逃犯」電影交響音樂會，將帶給許多民眾滿滿的回憶殺。

牛耳藝術今天發布新聞稿表示，2021年由「哈利波特」電影交響音樂會製作方授權，台灣作為哈利波特20週年音樂會首站，同時也重啟「哈利波特」電影交響音樂會系列，2022年邁入第2年。

「哈利波特」劇情描述在11歲生日時收到霍格華茲入學信後，發現自己是巫師的身分，而後展開了奇幻的魔法冒險。哈利波特電影第2集「消失的密室」，講述他在魔法世界中將遇到的潛藏危機。哈利波特電影第3集「阿茲卡班的逃犯」劇情則講述哈利不小心在麻瓜世界施用魔咒，阿茲卡班監獄發生空前的越獄事件，哈利會如何保護身邊的人。

哈利波特電影音樂會系列製作人及指揮賈斯汀．弗里爾（Justin Freer）表示，「哈利波特」系列電影是難得的文化現象，其可以讓全球數百萬粉絲為之瘋狂，「我們有機會體驗由交響樂團現場演奏的獲獎音樂作品，這是特別的聆賞體驗。」

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哈利波特電影配樂多為奧斯卡金像獎得主約翰‧威廉斯（John Williams）所做，約翰‧威廉斯說，他用音樂捕捉電影中充滿失重和飛翔的驚奇世界，「這讓我的音樂比其他電影配樂更戲劇化。」約翰‧威廉斯以清脆鋼片琴敲響膾炙人口的「嘿美主題」，搭配「哈利波特」電影熟悉的片頭，開啟觀眾與哈利波特的冒險旅程。

「哈利波特：消失的密室」電影交響音樂會將於9月8日演出，「哈利波特：阿茲卡班的逃犯」電影交響音樂會9月9日演出，地點都在台北國家音樂廳。由楊士弘指揮長榮交響樂團演出。當日憑MNA售票網APP中QR Code，可免費兌換哈利波特造型口罩。（編輯：張芷瑄）1110728