戴伯芬書寫末代女礦工 近身素描阿嬤辛酸血淚

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（中央社記者邱祖胤台北3日電）礦工曾為台灣付出血汗，女性礦工的辛酸血淚卻少有人知，社會學者戴伯芬近身素描自己阿嬤的經歷，完成「末代女礦工」一書，近期出版。

根據春山出版提供新書資訊，本書不僅挖掘台灣最後一代女礦工的故事，刻劃礦場女性的勞動與精神樣貌，也描繪從日治山本炭鑛至戰後海山煤礦，一段不該被遺忘的台灣礦業變遷史。「末代女礦工」是社會學者戴伯芬對自己阿嬤的近身素描，同時也是對戰後勞動女性生命的記錄。

戴伯芬在書序中寫道，她的祖父、外祖父皆早逝，兩個單親家庭分別靠祖母、外祖母獨立撫養，都是由單親女性撐起養活一家人的重擔。戴伯芬小時候隨媽媽回娘家，知道阿嬤住在媽祖田海山工寮，媽媽、阿嬤、大舅、大舅媽以及二舅媽都曾在海山煤礦工作。

春山出版指出，戴伯芬的阿嬤張曾桂16歲就進礦坑工作，身高不到150公分，每天推著沉重的台車，赤腳工作，穿梭於漆黑的坑道之中。夏天坑內溫度達攝氏40度，衣服總是被汗水以及坑內積水浸溼，月經來時也無法更換衣褲，用破布墊著繼續工作，經血外露的難堪成為礦坑女性工作日常。

1958年，張曾桂的丈夫死於礦災，留下婆婆、3名幼子以及1名遺腹子，張曾桂一肩擔起養家活口的重任，沒日沒夜地工作。礦村包工頭鄧進發同情她的處境，兩人互相扶持，但無法白首偕老是礦場女性的宿命。

戴伯芬表示，1984年3大礦災發生後，她的阿嬤退休，但在海山收坑之後依然在事務所打掃、煮飯、做雜工，大舅幸運逃過兩次礦災的狙擊，卻因中年失業而整日在家喝酒。

戴伯芬說，阿嬤的故事不只是個人的生命經驗，也是台灣千萬個礦場女性悲歡離合的縮影，透過阿嬤的生命回憶，她在白色圍牆後荒廢塵封的建安坑口找回自身的認同，也在異化的學術論文生產中找到新的實踐目標，「本書應該不是一部個人生命敘事的結束，而是一段新社會行動的開始」。

戴伯芬為輔仁大學社會學系教授，曾獲得「在場．非虛構寫作獎學金」，著有「學術這條路：大學崩壞危機下，教師的危機與轉職之路」等書。（編輯：張雅淨）1130303