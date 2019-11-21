綠電跨區使用還在喬 用電大戶辦法拚109年2月上路

（中央社記者蔡芃敏、潘羿菁台北21日電）用電大戶定義喬不攏，加上綠電跨區使用未達共識，經濟部表示，已多次與業者溝通，會儘速公告用電大戶設置綠電辦法，拚明年2月前上路。

立法院會今天4月通過再生能源發展條例修正案，明定用電大戶，應共同參與設置再生能源設備或儲能裝置，也可採用購買再生能源憑證或繳納代金方式代替。不過，經濟部能源局至今尚未公告用電大戶條款子法。

經濟部能源局組長陳崇憲解釋，目前已有初步規劃，但業者表達願意盡社會責任，不希望受到法規束縛，因此希望用電大戶辦法不要急著實施。經濟部近期將加強到科學園區、工業區與相關業者溝通，凝聚各界共識，完善辦法後才上路。

他強調，能源局會儘速公告用電大戶條款子法，目標在明年1月、2月正式上路。

鋼鐵業者透露，大家對於「用電大戶」定義有不同看法，畢竟定義愈嚴格、被納入大戶的家數就愈多，大家都希望不要被納入大戶，導致討論至今無共識；另外，目前有些業者已經有裝置太陽能發電，希望爭取綠電跨區使用，例如，業者在高雄設置太陽光電，所產生的綠電想給予高雄以外的關係企業使用，這件事官方與業者立場不同等。

經濟部認定契約容量達5000瓩者為用電大戶，估計約有500多個電號、300多家企業將受影響，目前盤點用電大戶包含石化、塑化、鋼鐵、半導體及電子資訊等產業。

若業者選擇設置再生能源設備，陳崇憲說，當業者「契約容量」達5000瓩，需要在5年內建置10%，也就是500瓩的綠電；為鼓勵業者加快建置步調，能源局也祭出早鳥優惠，若業者能在4年、3年建置再生能源設備，建置比例可以從10%降為9%、8%。

儘管對於企業來說，設置或購買綠電都會增加成本，不過，經過估算，建置綠電的新增成本基本上低於用電戶用電成本的1%，如1瓩的屋頂型太陽光電，建置成本約新台幣6萬元，若能夠提前2年、於3年內建置完成，可減少100瓩裝置容量，對業者來說，將可省下600萬元的建置成本。

但若用電大戶無法建置再生能源或儲能裝置，可以選擇購買再生能源憑證、繳納代金。陳崇憲說，較不希望業者繳納代金「花錢了事」，目前規劃繳納代金成本會較高一點。能源局估計業者自行裝設再生能源設備或是購買再生能源憑證，將可創造綠電市場1.05GW交易量。

以台積電為例，台積電2025年使用綠電將占總用電量的20%，預料綠電使用量很快就會突破10億度，成為全球最大綠電用電大戶。不過，台積電執行長魏哲家日前表示，台積電不會自己蓋太陽能電廠，未來將由屏東縣政府找廠商合作興建，台積電會購買所發的全數電力。

截至今年10月底，再生能源憑證中心已發放7萬1089張再生能源憑證，但目前成交張數為3605張，占整體憑證約5%。

標檢局組長黃志文說，由於大多業者都不願意賣，像台積電、聯電、日月光等業者都是「自發自用」，沒有釋出再生能源憑證，目前僅有台電2座示範案場釋出。（編輯：林孟汝）1081121