疫情蔓延 惠譽下修全球經濟成長率至1.3%

（中央社記者蘇思云台北20日電）疫情蔓延至歐美地區，多國祭出「鎖國」措施應對。國際信評機構惠譽今天下修全球2020年經濟成長率到1.3%，不過，惠譽預測，若疫情下半年緩解，經濟有望出現V型復甦。

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）在最新1季的全球經濟展望（Global Economic Outlook）報告指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情正在打擊全球經濟。惠譽把全球經濟成長率預測，從去年12月預期的2.5%下修到1.3%，幾乎砍半。

其他國家像是美國下修到1%，歐元區今年負成長0.4%，中國經濟雖然有望在第2季開始復甦，但全年經濟成長率預估僅3.7%，遠低於去年的6.1%。惠譽預估今年全球GDP將減少8500億美元。

惠譽首席經濟學家布萊恩．庫爾頓（Brian Coulton）認為：「全球GDP水平持續下滑，我們正處在全球衰退的處境。」惠譽認為，疫情導致全球旅行量快速下降，加上「社會隔離」措施的出現，許多跨國的商務與休閒活動也因此取消。

惠譽報告也提到，疫情對中國經濟的衝擊非常嚴重，預估中國第1季GDP將下降5%以上，跟去年同期相比下降1%。但惠譽提醒，雖然中國確診數正快速減少，但供應鏈中斷和中國整體需求下降，後續仍會對世界其他地區產生深刻的影響，特別是亞洲區與歐元區。

惠譽認為，如果疫情持續擴散，未來7大工業國（G7）推出更多普遍性的封鎖措施，今年全球GDP將急劇下降。不過，如果疫情能在今年下半年緩解，經濟有望出現V型復甦。

近期由於沙烏地阿拉伯與俄羅斯的油價戰，導致國際油價崩盤，惠譽同時下修今年全年布蘭特原油價格，從原本1桶62.5美元下修到41美元，明年則從60美元下修到48美元。（編輯：鄭雪文）1090320