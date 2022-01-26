金管會：虛擬資產投機風險高 投資前務必警覺

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（中央社記者謝方娪台北26日電）近期虛擬資產價格波動劇烈，不時傳出有心人士假藉區塊鏈、虛擬通貨名義進行投資詐騙，金管會今天再次呼籲民眾注意虛擬資產投機風險高，投資前務必提高警覺。

央行和金管會2013年共同發布聲明，將虛擬通貨定位為具有高度投機性的數位虛擬商品，並非貨幣。金管會今天表示，比特幣等虛擬通貨不是貨幣，投機性高，國際間陸續將虛擬通貨改稱為加密資產或虛擬資產，各國政府如新加坡、英國等多次提醒民眾注意虛擬通貨相關風險。

金管會強調，除了具證券性質的虛擬通貨（STO）為證券交易法所稱的有價證券，其他種類的虛擬通貨或由其衍生的相關商品，如期權、保證金交易等，都不是金管會核准發行的金融商品，不適用既有的投資人保護機制，虛擬通貨交易平台也不是經金管會核准設立的機構。

金管會呼籲，一般投資人從事投資理財應委託金管會核准的合法證券商、期貨業、投信投顧業辦理才有保障。

鑒於虛擬資產市場易受人為操作或炒作，交易資訊不透明且價格波動大，投機風險高，金管會提醒民眾透過虛擬通貨交易平台進行交易或私下進行交易前務必提高警覺，避免遭受詐騙或血本無歸。

此外，民眾若發現可能詐騙情形，可檢具相關事證向內政部警政署165全民防騙網或法務部調查局陳情檢舉信箱提出檢舉。（編輯：張均懋）1110126