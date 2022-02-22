半導體業搶走人才 機械公會向總統反映需才孔急

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）台灣機械公會理事長魏燦文今天表示，台大、清大、成大、陽明交通大學等優秀人才，畢業前已先被半導體為主的企業預先搶占，為解決機械業人才荒，總統蔡英文提出可按照半導體學院的模式，成立機械產業學院培育人才的建議。

他並指出，1月台灣機械出口美國額度首次超越中國大陸，中國大陸經濟放緩，台灣對美國經濟依存度提高，是未來持續觀察的重點。

機械公會今天舉行媒體交流會，在人才培育和人力問題上，魏燦文透露，他向蔡總統表達機械產業需才孔急的狀況，蔡總統提出可按照半導體學院的模式、成立機械產業學院培育人才的建議。

魏燦文指出，包括台大、清大、成大、陽明交通大學等校的優秀人才，畢業前已先被半導體產業為主的企業預先搶占，台灣大部分機械業者屬於中小企業廠商，欲發展智慧機械與智慧製造，首先面臨的問題都是缺乏適合的人力，加上少子化與技職體系的變革，機械產業長期面臨人才荒窘境。

他建議政府規劃教育制度採取理論與實作並進，持續且擴大產學合作，配合企業需求培育專業人才，進一步縮短學用落差。

觀察今年1月台灣機械產業出口市場變化，機械公會指出，1月台灣機械出口美國額度首次超越中國大陸，1月機械出口中國大陸7.2億美元，較去年同期減少0.93億元，減幅11.5%，占1月台灣機械出口額比重23.9%；相較之下，1月機械出口美國7.74億美元，較去年同期增加2.07億美元，成長36.5%，占比25.7%。

魏燦文指出，中國大陸經濟放緩、台灣對美國經濟依存度提高，是持續觀察的重點。

談到新台幣匯率升值影響，魏燦文表示，仍需持續關注與競爭對手國之間的匯率變化，若全球原料持續缺貨，航運成本又因塞港與油價走升而無法下降，機械業廠商儘管滿手訂單，也怕獲利有限。

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對於全球碳中和與碳關稅議題，魏燦文指出，機械業者須及早著手盤點碳足跡與開發減碳技術，做到技術減碳轉型，避免在供應鏈當中掉隊與喪失國際競爭力。

他表示，機械製造產業本身並不是耗能的產業，但可以製造低耗能、環境友善的生產設備，這是全球節能減碳的重要關鍵。他指出，包括台積電與蘋果（Apple）供應鏈等，已紛紛要求生產供應鏈使用節能減碳的生產設備，這是台灣機械業需要面對的挑戰與機會，機械產業必須加速將ESG（環境、社會、公司治理）的思維納入企業經營。（編輯：張均懋）1110222