鴻海啟動線上校園徵才 涵蓋電動車、AI及元宇宙領域

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）鴻海啟動2022年線上校園徵才活動，強調電動車、數位健康、機器人、人工智慧、半導體/IC設計、新世代通訊技術、元宇宙、軟體工程等，是新世代最夯職缺。

鴻海此次線上校園徵才，以「鴻開新局、百納海川」為主題，徵才範圍涵蓋集團3+3轉型策略的3大產業和3大技術外，進一步包括元宇宙和軟體工程應用。

薪資待遇方面，鴻海官網指出，發放2個月年終獎金，表現優異者視當年度營運及個人表現績效，發放績效獎金與紅利。

根據招募網站資料，在軟體研發領域，鴻海擬招募車用智能韌體工程師、半導體晶片開發、設備、製程等工程師，以及自動駕駛軟體研發和其他車用軟體工程師等。

智能車用晶片領域，鴻海積極招聘系統晶片、演算法、數位晶片設計、數位驗證等專業人才；在工業互聯網和人工智慧（AI）領域，招募控制韌體、移動式機器人、視覺研發、AI圖像、智慧製造、智能開發、AI大數據等研發工程師。

鴻海也招攬資訊軟體、企業運算、使用者體驗、系統前後段開發、商業分析、產品開發、視覺介面、投資管理、產業調查、醫療器材等專才，積極招募身障具專業能力的人才。（編輯：張均懋）1110304