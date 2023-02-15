匯損及春節工作天數少 東陽1月每股稅前賺0.07元

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）汽車零配件廠東陽今天公布1月自結稅前淨利新台幣4334萬元，較去年同期約1.2億元大減63.8%，每股稅前純益0.07元；東陽指出，主要受到匯損及農曆春節假期上班天數少影響，其中1月匯兌損失約6318萬元。

展望今年，東陽指出，售後維修市場（AM）、原廠委託製造（OEM）事業群，同步掌握電動車發展趨勢，推動輕量化產品及研發新工法，穩固發展AM、OEM兩大汽車零件市場。

本土投顧法人預估，東陽今年集團營收成長目標估6%至8%，今年AM業績目標估成長8%，主要受惠海運運費下降及COVID-19疫情趨緩。

在OEM部分，投顧法人預估東陽在台灣OEM業績目標成長約5%，東陽在中國整體OEM市場目標年成長約5%至10%。

展望布局中國電動車市場，法人表示，東陽在上海分廠主要供應美系電動車大廠零配件，預計5月量產，去年電動車相關業績比重不到10%，今年起新廠量產助攻，法人推估到2025年相關占比可大幅提升至25%至30%。（編輯：潘羿菁）1120215