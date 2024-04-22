福特六和推專案減排 少用15萬個機油空瓶

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）今天是世界地球日，福特六和指出，2020年開始推動「環保省水不洗車」活動，一共省下約600萬公升用水，2023年推行「北極熊專案」，迄今減少至少使用15萬個機油空瓶，等於節約22.5公噸溫室氣體排放。

福特六和今天下午透過新聞稿指出，推行「環保省水不洗車」4年，到2023年共累積近20萬名車主參與，一共省下約600萬公升用水，相當於1萬個孩童1年飲水量，若以每日生活用水量計算，可支援一個人57年的用水量。

在「北極熊專案」，福特六和表示，2023年開始使用原廠桶裝機油取代瓶裝機油，車主可省去機油計算步驟，一併減少殘油處理、存放問題及塑料生產與使用，2023年減少使用約15萬個機油空瓶，疊加高度等同於214座台北101大樓，節約22.5公噸溫室氣體排放。

台灣戴姆勒商車集團（Daimler Truck）今天下午表示，2023年10款純電車型進入量產階段，銷售量成長近3倍，訂單達到4598輛，朝淨零排碳目標邁進。

Daimler Truck指出，產品製造過程中二氧化碳排放量，從2021 以來，已減少23.8%，產品製造過程落實能源節約，從2021年以來，每輛巴士降低36%，每輛卡車降低14%。（編輯：楊凱翔）1130422