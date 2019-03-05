聯合國報告：應把空汙列為人權威脅

（中央社倫敦4日綜合外電報導）空氣汙染長期以來都是環境與健康問題，但根據聯合國人權及環境特別報告員的說法，這現在也應該被視為人權問題。

聯合國專家包伊德（David Boyd）告訴路透社，空汙每年造成全球700萬人早死，當中包括60萬名幼兒。他說：「把700萬這個數字拿來比對，會發現比每年死於戰爭、殺人、肺結核、愛滋病與瘧疾的總和還多。」

「這是全球健康危機且亟待處理。空汙違反生存權、健康及幼童權益，也同樣違反在健康及永續環境生存的權益。」

包伊德今天在日內瓦的聯合國人權理事會（UNHRC）報告中表示，其實空汙問題早有確實的解決辦法。他並提出一系列供各國政府採行的降低空汙措施。

目前是英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）法律、政策與永續教授包伊德表示，雖然汙染造成的破壞是全球性的規模，且受衝擊最深者不乏邊緣、非主流地區，但相關問題在許多地方卻遭忽視。

他認為，被忽視的原因，有不分是因為最顯而易見的空汙往往會被處理，但難以察覺且易遭忽略的汙染卻無人觸及。

他說：「我們已在部分地區處理某些類型的空汙，因此我們今天要應付的許多汙染，都是無法真正聞到、看見的。主要是那些人們吸入肺中的空氣微粒。」

醫師及科學家在過去15年對空汙如何損害人體健康已有認識，它會導致心臟疾病、肺癌及像阿茲海默症等神經系統疾病。

包伊德在報告中敘明，成員國有義務採取的步驟，以「透過降低空汙至可接受程度，善盡人權義務」。

他說：「讓呼吸成為人權，讓全球數十億為呼吸新鮮空氣權利奮鬥的人能真正享有自主權。」（譯者：侯文婷/核稿：陳亦偉）1080305