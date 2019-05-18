空汙危害大 研究分析：恐讓身體整組壞光光

（中央社倫敦18日綜合外電報導）根據最新的全球性文獻綜述報告指出，空汙恐怕會逐漸破壞人體從頭到腳的各個器官，幾乎所有細胞都會受影響。

英國「衛報」（The Guardian）報導，這項研究分析顯示空汙對人體從頭到腳的危害，不僅可能造成心肺疾病、糖尿病及失智症，還會引發肝臟問題、膀胱癌、骨骼易碎及肌膚受損。生殖力、胎兒及兒童也同樣受到有毒空氣的影響。

全身性破壞是汙染物引起全身性發炎反應造成，超細微粒會經由血液帶到全身。

世界衛生組織（WHO）表示，空氣汙染是「公共衛生緊急事件」，全球超過9成人口蒙受有毒空氣危害。最新分析指出，每年有880萬人因此早逝，是先前估計的兩倍，空汙比吸菸更致命。

但不同汙染物對許多疾病的影響仍有待商榷，這表示眾所皆知的心肺損傷只是「冰山一角」。

國際呼吸學會論壇（Forum of International Respiratory Societies，FIRS）科學家在刊登於「胸腔」（Chest）期刊的兩頁文獻綜述報告中總結：「空汙不僅會造成慢性疾病，還會嚴重危害健康，可能影響身體的每個器官。」

「超細微粒通過肺部，很容易被細胞吸收，經由血液循環運輸，幾乎體內所有細胞都無法倖免。」

率領分析的芝加哥伊利諾大學教授施勞夫納格（Dean Schraufnagel）說：「若幾乎所有器官都受到影響，我不會感到驚訝。如果（報告中）少了什麼，那大概是因為還沒有深入研究。」

世界衛生組織公共衛生與環境部門主任尼拉博士（Maria Neira）說，這項分析展現「很強的科學性」。她說：「這增加我們現有非常重要的證據，有7萬多篇科學論文證明，空汙正在影響我們的健康。」

她說，她預料未來研究會顯示更多空汙造成的影響：「像巴金森氏症（Parkinson's）或自閉症這樣的問題有些證據，但可能沒有很強的關聯性，這類證據現在會陸續出現。」（譯者：侯文婷/核稿：盧映孜）1080518