乾癬害他婚姻破裂 積極治療一圓父子泡湯夢

（中央社記者張茗喧台北20日電）一名40歲男性因全身長滿乾癬、婚姻破裂，但為一圓和兒子一起泡湯的夢想，他積極配合治療，成功修補父子關係。醫師強調，乾癬控制好，對患者的生活、社交和家庭關係都有幫助。

根據衛生福利部中央健康保險署資料庫統計，每年約有5萬到10萬人因乾癬就醫，且每年新增至少3000名新患者，人數逐年上升。

台灣乾癬暨皮膚免疫學會理事長、台大醫院皮膚科醫師蔡呈芳今天表示，乾癬是一種慢性免疫失衡疾病，皮膚細胞因發炎導致不正常增生，使皮膚外觀紅腫、脫屑，甚至出現紅色斑塊，有的會伴隨黃色針尖大小的膿皰，目前仍無法根治，僅能持續用藥控制病情。

蔡呈芳說，由於乾癬患者經常全身都是傷口，因此癢是病友最大的困擾，其次是脫皮掉屑，第3點就是難看，尤其到了炎熱的夏天，更癢更不舒服。

蔡呈芳指出，輕度乾癬患者雖然可以外用藥膏，但若病灶分散，每天光是擦藥可能就要花上1小時，一停藥就容易復發，口服藥物、照光治療效果雖然較好，但須長期往返醫院，或是因藥物副作用導致身體不適。

重度乾癬則是以生物製劑為主，需要長期配合治療，但臨床上患者治療6個月到1年以後，病灶又會陸續浮現，若停止治療可能在短短半年內就復發。

蔡呈芳說，許多研究與臨床觀察已證實生物製劑對患者的療效，但受限健保給付條件，2年後就必須停藥。許多患者好不容易恢復生活品質，擁有新工作、新生活，卻因給付規定，陷入停藥、復發、再吃藥的循環，生涯規劃大受影響，甚至不敢結婚、找工作，對未來充滿不安與焦慮。

台灣乾癬協會秘書長王雅馨表示，她在22歲那年發病，短短一週全身80%皮膚出現大量紅腫、脫屑，又痛又癢，身體狀況時好時壞，只好中斷到國外進修的計畫，也不敢外出工作，把自己包得緊緊的，不敢讓外人看見。

王雅馨說，由於全身都是傷口，在悶熱的夏天，洗澡就像拿刀在皮膚上割，經常得哭著洗完澡，冬天又因天氣寒冷，皮膚容易乾裂，又是另一種折磨。

蔡呈芳指出，他曾遇過一名約40歲男性，乾癬發病20年，婚後面對壓力、病灶長滿全身，導致婚姻破裂，讓他一度自暴自棄，為一圓和兒子一起去日本泡湯的夢想，他決定積極配合以生物製劑治療，將病灶面積從超過10個手掌縮小至不到1個手掌，也順利修補父子關係。

蔡呈芳強調，乾癬控制得好，改善的不僅是自身生活，還包括社交品質、家庭關係，盼未來持續引進新療法，放寬健保給付年限，減少乾癬復發風險。（編輯：張雅淨）1080620