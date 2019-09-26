中秋節過後痛風求診增兩成 含糖飲料啤酒是主因

醫師指出，其實高嘌呤食物並非痛風的決定因子，反而是含糖飲料如可樂、果汁以及啤酒等低普林飲料，才是引發痛風的關鍵因素。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者蘇木春台中26日電）中秋節過後，痛風患者到醫院求診增加兩成，醫師提醒，民眾中秋節習慣參加烤肉活動，患者雖減少海鮮、內臟等食物攝取，卻對含糖飲料或啤酒不忌口，反而容易提高痛風發生風險。

亞洲大學附屬醫院過敏風濕免疫科主任蔡肇基今天受訪表示，中秋節過後，因痛風而就診的患者增加兩成，這些患者雖具備「應減少吃高嘌呤食物」的觀念，烤肉期間也盡量避免吃海鮮、紅肉，但卻因喝下過量啤酒、柳橙汁、珍奶等飲品，無形中種下痛風發作的因子。

蔡肇基指出，其實高嘌呤食物並非痛風的決定因子，反而是含糖飲料如可樂、果汁以及啤酒等低普林飲料，才是引發痛風的關鍵因素，因為果糖會加速嘌呤合成，使尿酸不易排出，增加高尿酸血症的風險。

在酒類方面，相較於紅酒、白酒、威士忌等酒類，啤酒中的啤酒花包含許多嘌呤，並使體內產生許多乳酸，而乳酸與尿酸皆為需要排出體外的物質，但乳酸通常較尿酸強勢，當尿酸排出的量降低，便會引發痛風。

蔡肇基提到，一旦痛風發生愈久，又沒有長期降尿酸治療，除了會造成關節紅腫熱痛外，產生痛風石的機會也愈高，痛風石會誘發免疫反應，侵蝕破壞骨頭跟關節，嚴重時甚至整個關節會像骨折一樣斷裂掉，即使選擇手術，傷口仍會經常潰爛，導致細菌感染，需長期服用抗生素對腎功能有負面影響。

他提醒，痛風是可以控制的疾病，患者必須找出痛風發病的危險因子，並定期追蹤治療，建議飲品選擇以白開水、無糖茶、檸檬汁、酸梅汁等為主，並紓解工作壓力，生活中盡量避免久坐不動，都能有效預防痛風發作。（編輯：林沂鋒）1080926