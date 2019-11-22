珊瑚復育有成 東沙澎湖國家公園覆蓋率高於標準

（中央社記者吳柏緯台北22日電）海管處近日完成東沙與澎湖兩座國家公園的珊瑚礁總體檢發現，珊瑚平均覆蓋率分別為59%與64.8%，均高於象徵健康的50%。不過指標性生物數量偏低，代表環境仍承受一定壓力。

海洋國家公園管理處近期完成108年度，東沙環礁國家公園及澎湖南方四島國家公園珊瑚礁總體檢調查，根據資料顯示，東沙環礁國家公園珊瑚平均覆蓋率為59%，澎湖南方四島國家公園為64.8%，均高於象徵健康珊瑚礁標準的50%。

海管處進一步表示，東沙珊瑚各測站覆蓋率分別為，東礁台29.4%、西礁台74.4%、北礁台67.5%、南礁台80.6%及潟湖內43.3%。根據近幾年的調查結果顯示，東沙環礁外珊瑚易受颱風影響而有覆蓋率突然驟降的現象，而環礁內的珊瑚因受環礁礁台遮蔽保護，減緩颱風風浪造成的破壞，因此颱風對潟湖內珊瑚礁影響較小。

至於澎湖南方四島，海管處指出由於海域內的海底地形與潮汐、海流間交互影響，形成湧升現象，珊瑚生長良好，目前常見的氣候異常、海水暖化對園區內影響較小，各島珊瑚平均覆蓋率良好。

不過根據近幾年的調查，海管處坦言因為氣候變遷的關係，海水溫度偶有異常增溫現象，因此一些較敏感的珊瑚常會突然白化死亡，讓藻類趁機大量入侵棲地，更增加珊瑚生長的困境。

此外，雖然這東沙環礁及澎湖南方四島兩個國家公園的珊瑚覆蓋率高於標準，但海域的指標性生物數量仍偏低，代表環境仍承受一定壓力。因此也持續透過各方合作，進行海洋復育及保育工作。（編輯：林孟汝）1081122