副總統：台灣志工是亞洲典範 將投更多資源倡導

（中央社記者溫貴香台北3日電）副總統陳建仁今天出席全國績優志工及特殊貢獻獎頒獎典禮致詞時表示，台灣的志工服務是亞洲地區的典範，未來政府會投入更多資源，倡導志工理念，拓展多元服務，讓各年齡層的民眾服務蓬勃發展，達到「志工台灣」的理想願景。

副總統下午出席「108年度全國績優志工、衛生福利績優志工團隊及特殊貢獻獎頒獎典禮」致詞時表示，首先代表總統蔡英文向今年獲獎的志工及團隊表達祝賀，也要向全國的志工夥伴們表達最誠摯的敬意與感謝。「謝謝你們，有你們真好」。

副總統表示，主辦單位告訴他，這次獲頒「特殊貢獻獎」的衛福志工，共有5位。其中，高齡97歲的張長林先生及目前22歲就讀大學的高興同學，正巧是今天典禮中最年長及最年輕的受獎人。由此可見，只要有一顆樂於助人的心，無論年紀大小，每一個人都可以為社會貢獻一份心力，做最佳志工，服務別人。

副總統提到，今天表揚的金牌獎志工共有435名，每一位都是服務高達8000小時以上，他們的無私奉獻都是我們社會公民的典範。還有25支績優衛福志工團隊要接受表揚，每一團隊都有豐富的優良事蹟，而且，不論是在志工教育訓練、服務倫理或是組織管理上，都有很優秀的表現。

副總統指出，志願服務是一種至高無上的志業，社會即便再進步，這種人與人之間的溫暖關懷與付出是不可或缺。政府重視志工工作，不僅編列預算補助志工訓練、觀摩，也定期舉辦相關表揚活動，以激勵志工的服務士氣。去年更鬆綁法規，讓志工參與更方便、訓練更精實。

他說明，根據衛福部的統計，到去年底為止，全國登記有案的志工團隊數已達2萬2000多隊，志工人數超過103萬人，全年總服務人次達5億3200多萬人次，服務時數則相當提供4萬5000多位專職人力。

副總統表示，台灣志工以55歲至64歲為最多，65歲以上者次之，兩者合計將近5成，未來志工也逐漸高齡化，如何讓民眾和他們學習，開發更多高齡志工、青年志工與企業志工是很重要的課題。

副總統說，在總統府常常接見國外貴賓，外賓們來到台灣，覺得台灣很多人自願服務，台灣的志工服務是亞洲地區的典範，台灣最漂亮的風景是人。「各位志工是台灣最漂亮的風景」。

副總統強調，志工是台灣社會最重要的資源，也是我們共同的榮耀。未來政府會更加地努力，投入更多資源，繼續倡導志工理念，拓展多元服務，讓各年齡層的民眾服務能夠蓬勃發展，達到「志工台灣」的理想願景。（編輯：蘇龍麒）1081203