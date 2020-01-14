選舉症候群發作 醫師：轉移注意力增放鬆行為

（中央社記者郝雪卿台中14日電）總統大選過後，部分選民因選舉結果情緒受影響，出現焦慮、失眠、血壓飆高等症狀，中山醫學大學附設醫院身心科主任李俊德今天建議，多增加讓自己更放鬆的行為，轉移注意力。

選戰落幕後，幾家歡樂幾家愁，部分深陷選舉氛圍的選民，隨著自己支持的選將上壘或失利，情緒出現亢奮或失落，李俊德及中醫師蔡惠君都對選後出現選舉症候群民眾提出建議。

李俊德指出，一名60多歲的男子原本就有高血壓、睡眠障礙等，選前每天花很多時間看新聞與政論節目，造成晚上睡眠困擾，心情緊繃，選後，因為支持的對象沒選上，感到難過與失落，完全無法入睡，情緒容易失控。

對於選後不滿的情緒，李俊德建議，首先不要再接觸有關選後的新聞或評論報導，其次是找健康而適合的方法來抒發情緒，主要是轉移注意力，做一些能讓自己放鬆的活動，例如散步、運動、戶外活動、唱歌、跳舞、做5到10分鐘的腹式呼吸、靜坐、閱讀等。

蓮樺中醫診所醫師蔡惠君也表示，選舉期間，臨床上因焦慮、失眠等症狀前來就診的民眾比平常約增加近2成，她認為心情易受影響的民眾儘量少看政論節目，不妨睡前聽聽輕音樂、泡澡舒壓，也可食用牛奶等富含鈣質、蛋白質食物以助眠。

蔡惠君也提供了安神茶，成分有茯神，浮小麥、百合、生甘草跟酸棗仁，可以寧心安神，幫助情緒和緩及助眠。她強調，選舉是一時的，呼籲大家理性面對，選舉之後還是要回歸正常的生活。（編輯：黃世雅）1090114