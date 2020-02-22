武漢肺炎社區傳播難防 各行各業如何自保

武漢肺炎延燒，疾管署副署長莊人祥22日說，未來台灣若步入社區傳播，除個人衛生要更落實，各行各業也應擬定配套措施。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北22日電）武漢肺炎延燒，疾管署副署長莊人祥今天說，未來台灣若步入社區傳播，除個人衛生要更落實，各行各業也應擬定配套措施，大型活動可能全面禁辦，相關因應措施正由各部會研擬中。

中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥今天接受中央社記者訪問時表示，2009年台灣爆發H1N1新型流感大流行，所幸當時有疫苗和抗病毒藥物，病情才能獲得控制；反觀武漢肺炎，由於沒有疫苗、藥物，死亡率雖不到1%，卻已比流感死亡率高出10倍。

莊人祥說，目前指揮中心雖然盡力防堵疫情，希望在台灣爆發社區傳播前爭取多一點時間，等待新藥、疫苗問世，目前診斷也需要採檢後送至特定實驗室、耗時4小時才能得知檢驗結果，不利於整體防疫，因此更快的診斷方法也是等待重點之一。

短短2個多月，俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）從中國武漢一路蔓延亞洲各國，衛生福利部醫事司司長石崇良坦言「做好最壞準備」，已擬定4大策略因應可能到來的武漢肺炎社區傳播階段，盼守住醫院防線，但在醫院以外，各行各業又該如何因應。

莊人祥指出，若台灣真的步入社區傳播階段，民眾更要落實個人衛生，包括勤洗手、隨時注意自己的身體狀況，若有發燒、呼吸道症狀務必就醫並在家休息，避免外出；有疑似症狀、生病者非外出不可，也一定要戴口罩。

若家中有人感染武漢肺炎，最好住在獨立房間，並保持家裡的通風，避免與同住的人有親密的接觸，如同桌吃飯、擁抱、親吻或性行為，並請同住人也務必注意個人衛生、勤洗手，避免接觸自己的眼、口、鼻；尤其是家中的嬰幼兒、兒童、長者、或其他免疫不全的同住者，更須與生病的人保持至少1公尺的距離。

校園及企業方面，建議規劃在家工作的配套措施，前者包括如何遠距教學，後者包括如何連接公司電腦、如何計算工時，減低面對面可能感染風險；無法在家工作者一旦出現不適症狀，則應請假在家休息。

至於身處軍營、住宿型機構等密切相處的共同生活場所的民眾應如何自保，莊人祥說，屆時應比照流感群聚事件因應方法，將有症狀者、無症狀者的生活區域和活動動線分開，早晚量測體溫，探班、探病時務必做好防護。

莊人祥說，為了避免疫情透過大型活動傳播，屆時大型活動、室內展覽、室內宗教活動等，有可能全面禁止舉辦。

根據疾管署公布的公眾集會因應指引，多人同時聚集於同一地點參加共同活動都屬於「集會活動」，如開學、畢業典禮、婚喪喜慶、運動賽事、宗教活動等，必要時疾管署可邀活動主辦單位、地方衛生單位討論風險，並建議有慢性疾病、免疫力不全者、孕婦等避免參加。

莊人祥說，目前台灣雖然還未進入社區傳播階段，但各部會已著手擬定相關因應措施，近期將由指揮中心彙整以備不時之需。（編輯：張芷瑄）1090222