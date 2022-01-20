兒童交通事故致死暴增近2倍 多未使用安全配備

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（中央社記者吳欣紜台北20日電）靖娟基金會今天公布去年兒童事故新聞分析，排除兒虐、性侵等類別，交通事故仍是造成兒童死傷的首位，其中因交通事故致死人數更暴增近2倍達21人，多為未使用安全配備導致。

靖娟基金會今天公布110年兒童事故新聞的分析情形，排除兒虐、性侵等類別，共發生200件事故新聞，導致14歲以下兒童58死235傷。

靖娟基金會指出，交通事故仍是造成兒童死傷的首位、高達81人，其中相較109年交通事故致死兒童數11人，去年交通事故致死高達21人，數量爆增近2倍，而21人中有6人是因為汽車未使用安全配備而拋飛導致死亡。

而根據交通部道安分析平台顯示，去年小型車未使用安全配備（安全帶、安全座椅）的0至14歲死亡人數，也較前一年增加一倍。

靖娟基金會表示，台灣去年5月因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，全國進入3級警戒，大部分民眾選擇不搭大眾運輸，改為自駕來避免疫情風險，然而也因此交通事故比例攀升，根據統計，110年5月A1交通事故共造成167人死亡，較109年同期增加1.2%。

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靖娟基金會說，疫情使得道路車輛減少，降低了塞車的問題，雖然道路更加順暢，警察交通執法也減少，因此不少駕駛拋棄應遵守的道德，造成超速情形嚴重、安全帶使用率下降，酒駕人數也增加約10%。

靖娟基金會提醒，年關將近，家長應避免僥倖心態，正確使用安全帶及安全座椅，並切記「後、安、固、指」四口訣，仔細確認安全座椅是否正確使用，避免再因傷亡造成家庭破碎。（編輯：陳政偉）1110120