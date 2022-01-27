彰縣禽流感撲殺10萬隻雞 蛋價受影響不大

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（中央社記者吳哲豪、陳清芳彰化27日電）彰縣府今天指出，二林鎮1處雞場確診禽流感，2萬多隻土雞遭撲殺，今年已累積逾10萬隻雞遭撲殺；不過雞農認為最近蛋價上漲，主要是受天候影響，受禽流感的影響有限。

農委會動植物防疫檢疫局的禽流感資訊專區顯示，今年截迄今，全台共有彰化4場（蛋中雞1場近4萬5000隻、蛋雞2場共約3萬7000隻、紅羽土雞1場近2萬3000隻）以及雲林2場（1場肉鵝88隻、1場土種雞約6100隻）因發生高病原性禽流感疫情，防疫撲殺11萬1000多隻。

近來蛋價偏高，民眾擔心缺蛋，彰化縣又傳出禽流感疫情；有雞農接受媒體聯訪時指出，最近早晚溫差大，雞隻產蛋率下降，民眾又預期蛋價上漲，促使市場需求供需失衡，蛋價受禽流感疫情影響不大。

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彰化縣動物防疫所今天發布新聞指出，二林鎮1處土雞場1月24日通報場內雞隻有異常死亡情形，防疫人員採樣送驗，經行政院農業委員會家畜衛生試驗所確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒。

動防所指出，防疫人員近日已前往土雞場進行撲殺及消毒工作，2萬2947隻土雞遭到撲殺，如依通報日期計算，今年1月以來彰化縣先後有4處雞場發現禽流感疫情，10萬4987隻雞遭到撲殺。（編輯：陳清芳）1110127