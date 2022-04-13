學生質疑研發快篩成果被收割 慈濟大學駁斥：試劑不同

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有網友在論壇爆料花蓮某校2年前已研發出成本低、準確率高的快篩試劑，卻未在國內使用。慈濟大學澄清，台灣目前使用的居家快篩為「抗原快篩」，與發文者文中提到的「抗體快篩」是完全不同產品。（慈濟大學提供）中央社記者張祈傳真 111年4月13日

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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）家用快篩價格高引民怨，有網友在論壇爆料花蓮某校2年前已研發出成本低、準確率高的試劑，卻未在國內使用。慈濟大學回應，校方參與的抗體快篩與目前居家使用的抗原快篩試劑並不同。

這名發文者自稱是「花蓮某佛系醫學院的學生」曾參與學校與中研院合作的雙抗體快篩試劑，經過1個半月努力，做出第一批試劑，且「測試中擁有超過98出的特異性、接近100%的靈敏度」。

發文者貼文指出，他們研發的試劑一組準確率高的試劑成本只要幾十塊錢，如今只變成學校門口的一張招生海報，沒有一劑用在台灣人身上，現在自己要快篩還得花新台幣350元買一劑。貼文一出引起網友熱烈討論、轉貼。

發文者12日將原貼文刪除（PTT備份），重新貼文針對原內容解釋，「只希望能幫到台灣人，並檢討台灣的防疫政策」，為保護他與同學們，將文章刪除，由學校官方統一聲明。

慈濟大學12日晚間發布聲明稿指出，關於網路傳布「學生研究成果被收割訊息」，校方澄清，台灣目前使用的居家快篩為「抗原快篩」，與發文者文中提到的「抗體快篩」是完全不同產品。

慈濟大學聲明稿指出，校方民國109年開發新冠肺炎抗體檢測試劑，取得食藥署專案製造核可後委託廠商製造，經校內選拔，最後參與試劑研發的師生都明白防疫工作人人有責，也明白學校研發以醫療慈善為目的，而非營利。慈濟大學指出，試劑的研發除了初期蛋白質純化及優化過程，更重要的是過程中慈濟大學師生對於試劑成份調配及慈濟醫院共同協助臨床試驗的心血投入。

慈濟大學指出，因當時國內疫情平穩，經由慈濟慈善基金會協助將試劑捐贈給海外醫療量能檢測的不足的國家，共計輸出20萬劑，試劑製造成本全由慈善支持，參與人員義務貢獻。

慈濟大學指出，校方並未將將研發成果技轉予廠商，也沒有出售營利，發文者所提試劑製造成本也未經精算，「收割學生成果」的說法並不如實。（編輯：張銘坤）1110413