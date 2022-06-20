中山大學、高科大推永續發展 訂定碳中和目標

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呼應世界潮流與實踐大學社會責任，中山大學校長鄭英耀（右）日前與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（左）代表簽署「大學永續發展倡議」，宣告中山大學將於2048年達到全面碳中和為目標。（中山大學提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月20日

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（中央社記者曾以寧高雄20日電）中山大學與台灣永續能源研究基金會共同簽署「大學永續發展倡議」，校長鄭英耀宣告，目標於2048年達到全面碳中和。高雄科技大學也建構永續發展藍圖，計畫2028年達到碳中和。

呼應世界潮流與實踐大學社會責任，中山大學結合首屆「中山永續月」活動，舉辦「永續發展與社會實踐」論壇，會中鄭英耀與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新代表簽署「大學永續發展倡議」，宣告中山大學將於2048年達到全面碳中和為目標。

鄭英耀今天透過新聞稿表示，中山大學自2014年即結合國家能源計畫，設置太陽能板與綠色電網；同時汰換老舊機具與管路，大幅降低能源耗損，6年來投入永續減碳相關校園建設跟措施至少超過3億。

簡又新則指出，面對氣候變遷，人類文明與未來生活將大幅改變。除了暖化加劇天然災害所造成的實體風險，「因應過程中所造成需求與機制改變，對社會而言也是另一種轉型風險」，因此對大學來說，創造跨領域的「永續議題學習」，將是未來人才培育的關鍵，也是大學在推動永續發展最重要的責任。

高雄科技大學也在今天發布新聞稿表示，透過各種方式減少碳排放，預計於2028年達成碳中和目標，展現永續治理的核心價值。

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高科大表示，經積極綠色採購實務，近3年綠色採購達成率均超過98%，皆高於政府核定目標比率。並推動智慧會議室管理、多元支付、雲端疫調等智慧校園設施，提升校園生活便利性，自行研發的「停車場車位引導系統」，透過計算各區可停放車位，有效減少車輛繞行，各校區合計每天可減少超過300公斤碳排。

高科大指出，2021年出版首份「永續發展報告書」，宣示高科大實踐永續發展理念的決心，並建構永續發展藍圖，透過教學、研究、產學、校園建設等方面，朝聯合國永續發展目標邁進，積極推動節能與綠能研究與應用，以邁向價值共享的永續未來。（編輯：郭諭儒）1110620