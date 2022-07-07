避免驚嚇鳳頭蒼鷹寶寶 高市調整古蹟修復工序

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高雄市野鳥學會志工6日前往觀察先前雛鳥被修樹工人抓走後重新送回團圓的鳳頭蒼鷹一家，發現因現場持續施工，擔心影響雛鳥成長，盼施工單位暫時停工，等寶寶離巢後再繼續；目前市府文化局已協調調整施工工序。圖為志工拍下雛鳥窩在巢裡伸展、打瞌睡的模樣。（高雄鳥會猛禽志工林經國提供）中央社記者曾以寧攝 111年7月7日

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）高雄岡山樂群眷村古蹟修復工程日前工人在修樹時，抓走2隻鳳頭蒼鷹雛鳥，經各方協力送回讓一家團圓，民眾又發現施工噪音吵雜，高市文化局調整施工工序，避免干擾小鷹成長。

高雄市野鳥學會志工昨天前往現場觀察先前雛鳥被修樹工人抓走、又在公私協力下送回團圓的鳳頭蒼鷹一家時發現，因為現場持續施工，聲音很大，擔心影響鳳頭蒼鷹寶寶的成長，希望施工單位暫時停工，等小鷹寶寶順利離巢後再繼續。

高雄鳥會總幹事林昆海接受中央社記者電訪表示，因為雛鳥現在活動力比較好，有時候會觀察到小鷹寶寶站到巢的邊緣活動，擔心如果受到驚嚇，有可能不小心掉出巢外，造成危險，也擔心施工會影響親鳥覓食，因此希望暫時停工。

高雄市政府文化局文資中心主任曾宏民告訴中央社記者，施工地點為岡山區樂群眷村，正在進行古蹟修復，鳳頭蒼鷹一家正好住在房屋門前樹上。

曾宏民說，文化局已協調調整施工工序，優先處理屋後環境清理及屋內木料勘查，針對古蹟修復工程中因拆除發現的木料結構進行勘查與調整；至於會造成噪音的大型機具拆除工程，則調整施作順序往後挪移，以減少對雛鳥的干擾。

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高雄鳥會志工今天也在現場錄下小鷹寶寶窩在巢裡伸展身體、打嗑睡的可愛身影，沒有重型機具施作工程的聲音，背景中其他鳥兒鳴唱聲也清晰可聞。

高雄一處古蹟修復工程施工廠商6月27日修剪樹木時，抓走2隻二級保育類鳳頭蒼鷹雛鳥，高雄市野鳥學會發布「尋鳥啟事」，後由農業局追回幼鳥送往壽山動物園照料；隨後又傳出親鳥停駐枝頭徘徊畫面引熱議，鳥會與高市府合作展開送回雛鳥大作戰，30日以塑膠籃為底建人工鳥巢，送回雛鳥，鳳頭蒼鷹一家終於團圓，並被網友戲稱為「菜籃鳥爸媽」。（編輯：陳仁華）1110707