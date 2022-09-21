國際研究：逾半受訪台灣人14歲開始看色情影片

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（中央社記者張榮祥台南21日電）加拿大蒙特利爾大學匈牙利籍Beáta Bőthe（貝雅）博士發起全球45個國家問卷調查顯示，逾半數受訪台灣人14歲開始觀看色情影片，但性行為不活躍，相較西方國家性態度傾向壓抑。

加拿大蒙特利爾大學（University of Montreal）匈牙利籍貝雅博士發起、且與全球45個國家研究者共同執行人口學及性生活特徵解構分析的線上調查研究，參與調查者逾8萬2000人，資料蒐集自公元2021年10月至2022年7月。

其中，台灣方面有2685人參與調查，時間是2021年10月至12月，由國立成功大學醫學院健康照護科學研究所副教授林宗瑩、成大醫院家庭醫學部醫師李芷婷及小兒科醫師蔡孟哲共同主持。

成功大學今天發布新聞資訊指出，此調查在台灣端參與研究者中，75%是異性戀，5%是男女同志，9%是雙性戀但以異性戀為主，2%雙性戀但以同性戀為主。

新聞資訊中，林宗瑩表示，調查顯示，逾半數受訪台灣人14歲開始觀看色情影片，但台灣人性行為不活躍。多數有固定性關係受訪者答覆，過去12個月中發生性關係頻率是1個月2次至3次，甚至1年只有2次至6次，自慰頻率也比其他國家平均少了約10%，相較西方國家性態度傾向壓抑。

調查指出，逾半受訪者觀看色情影片或刊物頻率是每個月2次至3次，甚至是每週4次至5次，但從14歲開始接觸色情影片。對性與關係仍處於懵懂探索階段的青少年而言，可能受到影片內容影響而產生偏差性觀念。

林宗瑩表示，國外調查研究曾發現，部分青少年因觀看色情影片而產生錯誤觀念，1名青少年只因覺得自己性器官長得與色情影片中主角不一樣，就自行切割性器官而進了醫院。

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面對當今資訊隨處可得，青少年可輕易使用網路獲得未經篩選的性相關影片，這些資訊未必合宜，甚至可能涉及暴力與偏差行為，即使學校已開始重視性教育，相關影音內容及刊物製作，但可能不會受到青少年歡迎。

林宗瑩說，這項調查結果仍無法推及至整個台灣人口，但此調查問卷經過國際性研究調查方法認可，且由台灣端進行轉譯後完成，可開始建立台灣性調查的專業度及資料基礎；受訪者回覆問題的開放直率態度，更增加調查可信度，未來有許多研究面向值得推進。（編輯：戴光育）1110921