首屆台法生物多樣性會議開幕 深化生態交流合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

第一屆台法生物多樣性研討會6、7日於法國北部康城登場，由勒恩政治高等學院、國立台灣大學與法國生物多樣性辦公室（OFB）聯合主辦，環保署前署長魏國彥（台上右）、台大教授陳韋仁（右2）等生態界人士到場參與。（駐法代表處提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 112年3月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎6日專電）第一屆台法生物多樣性研討會6、7日在法國西北部康城（Caen）登場，學者與政策執行單位齊聚。主辦人表示，台法學術發展、生態地理與思維皆相似，盼開啟雙邊更深入且穩定的合作。

第一屆台法生物多樣性研討會由勒恩政治高等學院（Sciences Po Rennes）、國立台灣大學與法國生物多樣性辦公室（OFB）聯合主辦，以建立常規的合作機制，更盼推動政策層面的交流。

研討會今天開幕，駐法代表吳志中、環境保護署前署長魏國彥、諾曼第大區區域顧問雷諾夫（Aminthe Renouf）、OFB歐洲與國際關係副主任梅爾（Florent Merle）與勒恩政治高等學院代表都到場致意，法國生態轉型部海岸與海洋生態系統保育部門副主任斯勒柏（Vincent Szleper）等多位台法生態保育人士、學者也線上參與討論。

駐法代表吳志中（右）6日在台法生物多樣性研討會開幕致詞，向台法物種多樣性議題開啟合作新頁致意。駐法代表處科技組長林靜怡（左）受邀在研討會中介紹台灣的生物多樣性政策。（駐法代表處提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 112年3月7日

吳志中致詞表示，台灣除在公共衛生及高科技產業扮演全球重要一環外，在生物多樣性重要議題上也有重要角色，「台灣國土面積雖僅占全球陸地面積的0.0277%，物種數量卻高達3.8%，是全球平均值的150倍」。

無法到場的參議院友台小組主席李察（Alain Richard）透過影片致意，指出兩國學術交流緊密，每年都有上千名學生到彼此國家留學深造，「法國大學都希望與台灣交流」。

台法在生物多樣性議題上過去幾年不斷深化合作，李察表示，盼會議的結果能為政策制定帶來重要方針，「也為兩國未來信任與合作的關係帶來助益」。

台法生態多樣性政策會議學術專案經理、勒恩政治高等學院講師勒菲佛（Pierre Lefèvre）在接受中央社專訪時說，研討會不僅討論生物多樣性，更探究兩國生態政策，「目的包括反思保護區政策等生態保護工具的適切性與效能，及環境的社會不公等議題，並探討科學研究如何推動公共政策」。

勒菲佛說，選擇台灣開啟對話，首先因為台灣環境研究非常先進，享國際聲譽；第二是因為台法面臨類似的生態多樣性保護和國土開發議題，且法屬印太海外領地與台灣生態環境及氣候變遷衝擊相近。

台法生態多樣性政策會議學術專案經理、勒恩政治高等學院講師勒菲佛（致詞者）告訴中央社，在科研能力與生態地理學上，台法能彼此參照、協助，希望這屆研討會只是邁向未來穩定交流合作機制的第一步。（駐法代表處提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 112年3月7日

第三是台法學術研究交流本就相當頻繁，因此盼藉這第一屆研討會建構新平台以強化兩方關係。「在科研能力與生態地理學上，台法能彼此參照、協助；認識對方，才能更客觀地省思自身政策。」

到法國參與研討會的台灣大學海洋研究所教授陳韋仁則告訴中央社，法國在印太地區有許多屬地，在氣候變遷挑戰之際，台法海洋保育科學思維相似，學者間的合作也很頻繁。

除學者外，雙方機構密切交流，如法國國家研究總署（ANR）與中華民國國家科學及技術委員會有合作備忘錄，進行雙邊合作、台大也將與巴黎的自然歷史博物館簽合作備忘錄。

陳韋仁向記者說，研討會聽眾包括勒恩政治高等學院學生，這所學院以培育國家棟梁著稱，「讓這些學子認識台灣生態狀況與政策，或許未來能促成更多台法的合作，這樣的交流就有外交方面的意義」。

陳韋仁說，台灣目前還沒有環境部，保護陸域生物多樣性的權責分散於內政部、農委會林務局、環保署等主管機關，欠缺專責且有待整合；海洋多樣性策略則較為整合，為海洋委員會海洋保育署負責。「我認為OFB是政府與學者的中介，借鏡法國OFB的架構，或能提供台灣不同的思考角度。」

勒菲佛最後表示，這兩天活動是個開始，第二屆研討會規劃2025年在台灣舉行。他強調，除自然保育本身意義外，其實人類經濟活動完全依賴生態多樣性，更與氣候變遷緊密連結，「此為生存議題，必須立即行動」。（編輯：郭中翰）1120307