嘉南大圳、濁水溪局部農藥殘留 環部：非飲用水源

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（中央社記者張雄風台北3日電）環境部配合農藥減半政策，針對北港溪及濁水溪流域調查，發現嘉南大圳、濁水溪大義崙大排等有農藥殘留。環境部說，監測點位皆非飲用水來源，農產品也經檢測安全，請民眾放心。

環境部為了解農業及動物用抗生素對水體、魚類的影響，進行「農藥及動物用抗生素環境流布調查專案工作計畫」，日前公布結果。

根據報告，此計畫選擇以北港溪和濁水溪二河川流域作為調查區域，並對於河川水、底泥及魚體進行12種農藥及4種抗生素殘留檢驗，去年共完成48個水體樣本、48個底泥樣本及24個魚體樣本採集，共計120個樣本。

動物用抗生素檢測結果與多國研究結果相似，平均濃度均無濃度過高情形。農藥分析部分，水體中包含加保扶、芬殺松及嘉磷塞分別有檢出濃度，其中以北港溪嘉南大圳湳仔線檢出濃度較高，濁水溪則以第二放水路排水幹線、大義崙大排檢出濃度較高。

報告提到，農藥檢出濃度與農藥物化特性、當季農產種類及耕種型態有關；另外，檢測魚體樣本多為低棲性魚類，河川水量較大，致使底泥翻攪後魚體啄食底泥，而可能影響其殘留情形。

環境部化學物質管理署評估管理組長林松槿告訴中央社記者，這項計畫與農業部合作，由於現正推行農藥減半的政策，因此對灌溉水圳監測，相關流域也並非民眾飲用水來源，評估對人不會有太大的影響；對農藥最有可能的攝取來源是食物，而衛生福利部、農業部也有相關標準，食安沒有問題。

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林松槿強調，雖然報告中以「較高」來描述，但整體數值仍是偏低；上述幾種農藥也都是目前台灣使用較普遍，因此農業部較為關心，未來會持續監測。

林松槿說，據了解，目前主要國家也都未建立環境水質、放流水及底泥品質的農藥濃度標準；流布調查主要是長時間的監測和變化，以分析水圳上、中、下游農藥使用的情況，也可依此檢核管制的成果，是否需要加嚴農藥使用或設國內標準，會由農業部研議。（編輯：管中維）1130303