黎明技術學院產學合作 成立電動車人才培育中心

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（中央社記者王鴻國新北22日電）黎明技術學院攜手業界成立「智慧電動車人才培育中心」，並於今天舉辦揭幕啟用儀式。校方表示，為建構教育合作夥伴關係，盼能樹立產學整合資源共享共榮新標竿。

黎明技術學院發布新聞稿表示，「智慧電動車人才培育中心」是在既有傳統油車車輛設備基礎下，與台灣森那美起亞公司共同合作，將設置智慧電動車三電專業檢修專區、大電池檢修專區、客戶接待解說服務專區、會議室及教育訓練教室等。

黎明技術學院校長林明芳表示，感謝台灣森那美起亞公司捐贈的電動車維修所需設備，並承諾提供最新的相關技術及師資，共同開設智慧電動車相關課程，以ESG、SDGs永續發展指標推展各項校務。

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台灣森那美起亞公司總裁李昌益表示，全球每年銷售將近7000萬輛汽車，如果可以2035年後新售汽車全面電動化，將一定程度降低全球的碳排量，未來Kia每年將在台持續推出新型電動車，甚至未來在台灣將引進電動卡車。

新北市政府交通局局長鍾鳴時致詞表示，交通局所掌業務包括公車的電動化、年底即將完工的停車場電動車充電平台，再再都需要相關技術人才，黎明技術學院與台灣森那美起亞公司合作，將建構完整的訓練體系，共同培育電動車所需人才。（編輯：方沛清）1130422