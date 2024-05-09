棒球少年改當禮儀師 台灣青年吳孟軒在日本轉變之路

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（中央社記者戴雅真東京特稿）在日本東京觀光旅遊學院（前身東京觀光專門學校）的官網介紹中，「葬禮企劃學科」的介紹是要「打造一個療癒心靈的儀式」，顯見葬禮不僅關乎逝者，更關乎生者。而這個特殊學科，今年出現了首位來自台灣的畢業生。

相較於日本，台灣的喪葬服務業近十多年來雖然已經有了很大進步，不過目前的喪葬服務教育，像是南華大學的生死學系、輔大的宗教所，以及台北護理學校的生死與健康心理諮商系等，大多是依附在生死學領域中，沒有以「喪葬」為名的科系成立。

但東京觀光旅遊學院設有「葬禮企劃學科」，還有「婚慶學科」、「飯店學科」、「航空學科」、「旅遊學科」等，由此就可以看出，日本把葬禮和婚禮都視為人生中需要被服務的重大儀式，替逝者服務的「禮儀師」，和替新娘服務的「婚禮司儀」同等重要，都需要經過專業的教育訓練。

台灣青年吳孟軒9年前為了在甲子園打高校野球、成為職棒選手而來到日本，經歷受傷與低潮，在升大二那年深思熟慮後，他決定結束棒球生涯，「夢有追過就好，人生該走的路，該做的選擇還是得做。」

接下來，他陸續當過保險業務員、咖啡廳店員等，最後又回到從曾祖父輩開始從事的殯葬行業。他說，「兜兜轉轉又回到原點，或許是我的使命吧。」

吳孟軒就讀的葬禮企劃學科，教授科目相當廣泛，有法律、遺體防腐等，學校也舉辦模擬喪禮，讓學生實際上手操作。

喪禮設計的細節相當「還原」，假設有一名即將舉辦婚禮的年輕女音樂老師過世，現場就擺放了婚紗，還安排她的「學生」到場致意獻花，所有過程都與真實喪禮一樣，目的就是為了學習如何接待各種不同身分的致意者。吳孟軒和同學一起學習入殮、布置靈堂等，從不耐跪坐會腳麻，到逐漸熟練。

經過2年學習之後，吳孟軒挑戰通過日本厚生勞動省認定的技能考試。這份資格考試不僅有筆試，還有「實技作業」，模擬實際工作情形，審查和認證葬祭業界從業人員必要的知識和技能。

吳孟軒說，考試從著裝儀容就開始評分，過程細節滿滿。考核內容包括對現場的布置、接待，以及主持等，對外國人而言，最困難的就是要以日語念出艱澀的台詞與經文等。

網路上流傳通過考試的教戰守則，從語氣、眼神，到儀態等都有十分細緻的要求，足見考試難度，但吳孟軒透過不懈努力，成為第一個取得日本葬祭企劃2級資格的台灣人。在學業之外，他也積極投入各項活動，甚至獲得在日本首相岸田文雄面前演講的機會。

吳孟軒為了在甲子園打高校野球而來到日本，但經歷受傷與低潮後，他決定結束棒球生涯，最後回到曾祖父輩開始的殯葬行業。在學業之外，他也積極投入各項活動，獲得在日本首相岸田文雄面前演講的機會。（吳孟軒提供）中央社記者戴雅真東京傳真 113年5月9日

旅日期間，吳孟軒觀察到日本更走向商業化的殯葬業。日本的殯葬業發展十分蓬勃，每年在東京舉辦生命禮儀展，除了展出最先進的殯葬用品，還開發出許多周邊服務，把臨終產業做得淋漓盡致。除了一般常見的樹葬、海葬之外，在日本甚至還可以選擇太空葬，只要在生前預約，往生後就可以讓骨灰上太空，目的地有月球、人工衛星，甚至是宇宙探險。

日本的殯葬業除了走在時代前端、不斷追求新科技之外，同時也有很貼近人的一面。吳孟軒表示，日本在治喪過程中相當注重隱私，會讓家屬有充分時間與空間，安靜追思親人，這種對生者的體貼，值得台灣借鏡。

與吳孟軒談話，可以感受到他對於這份職業的看重與尊重。他表示，他在日本殯葬業看到令人讚嘆的工作服務態度與細節，這讓他決定要把日本的葬祭文化帶回台灣，「希望讓更多人在處理親人後事時少點遺憾、多點感謝。」（編輯：陳慧萍）1130509