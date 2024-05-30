阿里山生態教育館13種生態物種窗貼 避免窗殺野鳥

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（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）林業及自然保育署嘉義分署5月完成阿里山國家森林遊樂區內阿里山生態教育館的窗貼工程施作，貼上園區內13種生態物種圖案，預防野鳥撞擊窗戶，保護鳥類族群。

林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿指出，「窗殺」為生物撞擊玻璃導致傷亡的簡稱，犧牲者以鳥類為大宗，主要原因是玻璃的透明穿透特性或鏡像反射假影，導致生物撞擊造成受傷或死亡。

嘉義分署表示，雖然鳥類視覺比人類更好，卻因無法認知玻璃為一種隔離物，飛行穿越時無法分辨玻璃反射的假影像，讓鳥類成為窗殺的最大受害族群。

此外，任何具有透明特性或高反射特性的建材，如透明壓克力、鏡面不鏽鋼等，也會形成鳥類或動物撞擊條件，都具有窗殺風險。

為有效預防野鳥窗殺事件，嘉義分署依照友善鳥類建物指南（Bird-Friendly Building Design）建議，以5x10公分的點陣圖、線條及線性圖案等方式，規劃布置阿里山生態教育館特色窗貼，減少對鳥類威脅與風險，同時兼顧展示層面的設計與美感。

阿里山生態教育館窗貼上的生態物種圖案包含霧社山櫻花、山櫻花、紫藤、台灣山蘇花、台灣紅榨楓、青背山雀、山羌、藍腹鷴、鉛色水鶇、台灣黑熊、台灣山椒魚、帝雉、灰林鴞共13種。

嘉義分署表示，豐富的生態物種窗貼，除了積極保護野鳥防治窗殺事件、維護生態保育外，也讓遊客參訪阿里山生態教育館的同時，認識及體驗阿里山的生態之美。（編輯：陳仁華）1130530