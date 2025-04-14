台灣水韭免於滅絕 林試所發現低溫儲存促孢子發芽

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）台灣水韭是研究水韭演化重要一環，備受關注卻一度差點滅絕，林試所今天表示，以5年觀察發芽機制、並做1年測試確認，低溫儲存能讓發芽加速、發芽率倍增，確保免於滅絕。

農業部林業試驗所特聘研究員黃曜謀告訴中央社記者，台灣水韭於1971年在陽明山夢幻湖被發現，屬於台灣特有物種，主要生長在不到0.5公頃的夢幻湖，雖然位處亞熱帶濕潤氣候區，但面對偶爾乾旱、周邊植物競爭，一度在2006年差點滅絕。

為拯救台灣水韭，黃曜謀先觀察3到5年，發現台灣水韭在春天發芽，重點是在此之前，孢子落到土壤後，先經歷冬天低溫刺激，才有局部孢子發芽，有的則是隔年發芽，最長可達30年，為其延續特性。

黃曜謀表示，於是他「順著毛摸」，再花1年測試，將浸泡水的台灣水韭孢子放入冰箱，以攝氏4度低溫測試儲存，每2週拿出部分孢子培養；結果發現新鮮大孢子原本平均要12週才開始發芽，在低溫儲存後，縮短到2週就發芽。

黃曜謀提到，原本台灣水韭新鮮大孢子發芽率26.5%，經20週低溫儲存後增至63%。且新鮮大孢子長出幼苗比例原為13%，經20週低溫儲存後提高到62%。現在已有胚芽，可供學校教學、機構研究使用。

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黃曜謀指出，台灣水韭除是第一個發表基因組的水韭物種，為研究陸地植物中耐旱植物光合作用的模式物種，又因鄰國的水韭，例如中國、日本、韓國，幾乎都是跟台灣水韭雜交的後代，也成為研究水韭演化至關重要的一環，所以此研究獲印度蕨類期刊關注邀稿，去年刊登。

黃曜謀補充，2.5億年前，水韭為保留低矮草狀古老形態特徵的一群水生或半水生石松類植物，中生代曾廣泛分布到全球各地，目前約200種現生物種。（編輯：張雅淨）1140414