蔡英文：未來要讓農民領退休年金

（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）總統蔡英文今天到嘉義水上奉安宮參拜，贈送「護國佑民」牌匾。蔡總統表示，未來要實施農民退休制度，讓農民可以與勞工、軍公教一樣領年金，退休有收入。

蔡總統今天下午至嘉義縣水上鄉水上村外林奉安宮，參拜城隍爺，並贈送「護國佑民」牌匾，受到地民眾熱情的歡迎。

蔡總統說，連任總統會繼續照顧農民，現在的農委會主委陳吉仲，是屏東萬丹的農家子弟，他知道農民的辛苦，所以政府補助農機具，已經有8萬多人申請，明年還有一次小型農機的補助，記得去申請，務農可以更輕鬆。

蔡總統說，現在有老農津貼，但未來4年，要實施農民的退休制度，將來農民也可以領年金，與軍公教、勞工一樣，退休有收入，可以過得安心，農漁牧的好朋友，都可以被政府照顧得「舒適舒適，安樂居業」。現在我們的芭樂可以外銷美國，希望未來台灣好的農產品，都可以外銷全世界。

蔡總統強調，拚經濟3年多來，經濟成長是4小龍（台灣、韓國、香港及新加坡）的第1名，未來我們繼續當4小龍第1名，經濟好可以照顧老人家、小孩子。她剛上任時，長照的預算才新台幣50億，明年長照2.0的預算已經400億，會持續增加預算，但「不會向大家收1個滷蛋的錢，或便當的錢」，會用稅收與國家的預算來支持。

總統提到剛就任時，照顧0至6歲小孩子的預算，只有新台幣200多億，她每年增加預算，現在已600多億，年輕人要敢生敢養，因為國家會跟你們一起養。

蔡總統指出，這次的選舉全世界都在看，面臨中國愈來愈多的壓迫，台灣人是否守得住主權、民主自由，明年的投票要展現台灣人的決心，投給世界看。

另外，對於今天陪同出席的立委蔡易餘，蔡總統表示，是她台灣大學法律系的學弟「是我的弟弟」，對他立委的表現很滿意，唯一的問題，是沒有長得「白白胖胖」，而是「黑黑胖胖」。今天贈匾奉安宮，還有嘉義縣長翁章梁、水上鄉長劉敬祥等地方人士，表達對蔡總統的支持。（編輯：黃世雅）1081104