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俄羅斯入侵烏克蘭5/300

蔣萬安譴責俄羅斯入侵 和平反戰是台灣共識

2022/2/27 16:03
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（中央社記者王承中台北27日電）國民黨立委蔣萬安今天表示，嚴厲譴責俄羅斯入侵烏克蘭，堅持和平反戰價值是台灣人的共識；他呼籲蔡政府應好好思考是否提供人道救援的可能性，或利用台灣科技戰略的地位，盡一份心力。

俄羅斯24日入侵烏克蘭，國民黨前主席洪秀柱昨天的「誰是入侵者誰是受害者，不應該由我們來定義」說法，引發外界貲議；有意爭取黨內提名參選台北市長的蔣萬安今天接受媒體聯訪時表示，當國家面對危急及關鍵時刻，全國上下都應該要不分黨派，團結一致對外。

蔣萬安指出，對於俄羅斯入侵烏克蘭當然是予以譴責，任何侵略領土主權的行為，絕對嚴厲譴責，這也是目前台灣人所感受到的，堅持和平反戰價值是大家的共識。

蔣萬安呼籲，蔡政府應好好思考是否提供人道救援的可能性，或利用台灣科技戰略的地位，盡一份心力；對於未來可能發生的問題也要預設好，包含全國供應鏈的衝擊及民生物資的影響等，都應及早因應。

媒體詢問，由於烏克蘭被入侵，美軍並未援助，藍營內部出現疑美論。蔣萬安表示，這次歐美看到俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動，卻未及時伸出軍事援助，台灣必須要好好仔細分析研究，從中學到寶貴一課。

媒體追問，總統蔡英文今天與監察院長陳菊走訪不義遺址「安康接待室」，被外界解讀為要間接打擊蔣萬安選情。

蔣萬安表示，轉型正義需要靠社會各界各黨派共同努力推動，不管是公開檔案、還原真相、撫平傷痕，都需要各界努力，這也是自己在立院一直關注的重點。

他指出，在跟很多受難者家屬請益拜會的過程發現，很多人的年事已高，都在跟時間賽跑，最大心願就是不要帶著有罪之身遺憾入土。

蔣萬安表示，立法院在審查促轉條例時，各黨團版本所包含的範圍幾乎一樣，公開檔案、還原真相、撤銷不法判決及財產返還等；但在表決時，民進黨團所提第6條的再修正動議對於撤銷不法判決更加周延，所以他當時投下贊成票。（編輯：蘇志宗）1110227

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