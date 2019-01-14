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史前巨獸拜訪金門 學童相見歡

最新更新：2019/01/14 19:47

（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）國立台灣博物館和金門縣政府，合作策劃的「史前巨獸－古生物特展」，現在金門縣文化局展出。古寧國小師生今天在校長黃芸芸帶領下觀展，進一步認識劍齒虎等史前巨獸。

參觀史前巨獸展是古寧國小美感教育計畫活動之一，幼兒園和國小師生上下午分批到文化局觀展。展場展示沱江龍、迅掠龍、始祖鳥、長毛象、德氏水牛及劍齒虎等古生物模型；有原件也有複製品，搭配恐龍蛋、貴州龍、大象、犀牛及水牛等化石一起展出，學童看得津津有味。

尤其幼兒園小朋友個個神情專注聆聽導覽人員的解說，高年級的大哥哥和大姊姊則是忙著尋找學習單上的答案，參觀的進度超前導覽志工的說明。多數孩子們都是首次看到這些史前巨獸，覺得十分稀奇。特別的是，大家看到恐龍糞便化石的直覺反應都是不約而同摀著鼻子說：「很臭吶。」

6年級的陳舒博看到琥珀裡的昆蟲化石，覺得很不可思議，印象最深刻；張瀞之則是說，史前巨獸展和以前所看過的展覽很不一樣，收獲多多。

展場還設有工作檯，讓學童想像自己是考古學家，發現古生物後用刷子輕刷，好讓古物出土。學童起先不明就裡，動作太過粗魯，經導覽志工提醒後，動作放慢變得輕柔多了。

黃芸芸表示，依教育部美感教育計畫，必須先參訪縣內藝文館所，因此規劃全校師生參觀史前巨獸展。特別的是這項展出具有互動、實作特性，又是貼近孩子的主題。她也透露學校放寒假後，5、6年級學生將赴台中參觀博物館、歌劇院和美術館，更多體驗美感教育。

「史前巨獸－古生物特展」藉由史前動物化石或複製品的展示，介紹地球的歷史及生態、演化等地理發展史，讓離島民眾了解人類行為對動物生態的影響，並藉此親近這些難得一見的史前巨獸。展期到2月24日截止。(編輯:孫承武)1080114

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